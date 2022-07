“Estamos viviendo como los chanchos”, familias del barrio Los Ñires piden mejoras en la calidad de vida

Se trata de 7 familias que originalmente habían ocupado el predio del Mirador de Cabeza del Indio y que fueron reubicadas en el barrio Los Ñires. Esta mañana Nelida relato a los medios en qué condiciones viven, “le estamos dando agua de lluvia a nuestros hijos”, Además destacó que uno de los jóvenes vive en la indigencia y que literalmente un arroyo le pasa por el medio de su precaria vivienda.





“La verdad, es una vergüenza cómo estamos viviendo, con el barro hasta los tobillos, no se puede salir, no podemos mandar los niños a la escuela, <hoy mi niño hizo el coraje y se fue nomás>, pero no podemos salir, estamos sin agua le estamos dando agua de lluvia nuestros hijos, me parece una vergüenza”, explica la vecina que con los pies dentro del barro recuerda: “a nosotros nos dijeron que nos iban a dar terrenos con luz y agua cuando no fue así y ya le cuento, estamos viviendo como los chanchos”, insistió.