Golpearon y amenazaron a una joven de 19 años en Lago Puelo, el médico del hospital constató las lesiones

Una joven de 19 años que vive en Lago Puelo denunció que fue golpeada y amenazada por otras 6 personas, el hecho sucedió este sábado en una vivienda de Isla Norte en la localidad cordillerana, la joven relató que recibió golpes de puño, patadas, botellazos y quedó inconsciente, cuando se recuperó escapó del lugar y solicitó ayuda, en el hospital local fue atendida y el médico de turno constató las lesiones, posteriormente se acercó a radicar la denuncia en la comisaría no se la tomaron, según manifestó la víctima.

Fuente Julieta Morales

Según el relato de la joven y su madre, tres días antes venía sufriendo amenazas por no querer pertenecer más a un determinado grupo de personas, la joven se lo manifestó a su madre empleada policial, y comenzó a recibir amenazas, le confirmó a la policía que las agresoras son mayores de edad y que además en el lugar donde sucedió el hecho, había dos menores de edad, según el relato la víctima contó que hicieron una reunión y de repente estas mujeres ingresaron a la propiedad, revolearon botellas y una de ellas golpeó su cabeza, según la víctima una de las jóvenes portaba un arma blanca”.

En la denuncia que finalmente fue tomada en la comisaría de Lago Puelo, contó que perdió el conocimiento con los golpes, fueron 6 contra ella, y relato “hace tres días pedí alejarme del grupo, le había comentado a mi mama y a varias personas, no me sentía bien en ese ambiente porque están relacionadas a la delincuencia y yo no quiero, fueron donde yo estaba y me golpearon, me dijeron “hija de milica, ahora no te puede defender tu mama”, a raíz de la agresión la víctima pidió una prohibición de acercamiento, pero hasta el momento no fue otorgada.

A través del contacto con la joven y su mama, F.J.G manifestó “Estoy muy asustada, le pedí a mi mamá que venga, los policías actuaron mal, ahora después de esto patrullan, estoy llena de miedo, hubieron amenazas de muerte”, su madre confirmó que el martes se acercaran a la fiscalía local.