La comunidad educativa de la escuela 109 marchó pidiendo la reparación de la escuela

El día de hoy familias y docentes de la escuela 109 del Paraje, se juntaron en la escuela y desde allí partieron en caravana hasta la municipalidad de Lago Puelo, llevando un petitorio al municipio para que tomen cartas en el asunto de la reparación de la escuela, que está sin calefacción desde hace semanas. El día de hoy familias y docentes de la escuela 109 del Paraje, se juntaron en la escuela y desde allí partieron en caravana hasta la municipalidad de Lago Puelo, llevando un petitorio al municipio para que tomen cartas en el asunto de la reparación de la escuela, que está sin calefacción desde hace semanas.





Según nos informaron desde el gremio Atech, en el lugar se encontraron con una manifestación de ATE y debieron esperar a que los funcionarios municipales terminen la reunión con representantes de este gremio, para formalizar la entrega del petitorio.





Sobre la problemática explicaron que hace varios días que se retiraron dos de los cuatro medidores de gas de la escuela y las clases están suspendidas desde entonces, pero los y las docentes siguen concurriendo a la institución a cumplir parte del horario de trabajo.





“Toda esta situación se venía denunciando desde hace meses y por supuesto fue parte del pedido que realizó ATECH ante el ministro de infraestructura, sin embargo, no hubo respuesta hasta ahora”, detallaron referentes del gremio docente a noticiasdelbolson.









La desesperación de las familias lleva a que se solicite la intervención de la municipalidad porque ya no existe en la comunidad confianza hacia el gobierno provincial.





Seguidamente aclararon que las instituciones escolares son responsabilidad del gobierno provincial, no de los municipios, “viendo la realidad que nos rodea, la enorme cantidad de escuelas que en toda la provincia están con el mismo tipo de problemáticas graves, y que el estado provincial no reacciona, no invierte, no visualiza la seriedad del tema, las familias buscan en los gobernantes locales una puerta de ingreso para que finalmente los reclamos sean escuchados”.









Teléfono para el gobierno provincial





“Esperemos que el gobernador y sus ministros escuchen a las intendencias, hasta ahora han desoído a las instituciones escolares, a las familias y a los gremios docentes.





A las escuelas no las están cerrando ni los docentes, ni los paros, ni los reclamos salariales. A las escuelas provinciales las está cerrando el Estado por su inoperancia, su soberbia y desidia. La opción que ofrecen es que los chicos y las chicas concurran igual sin calefacción o se hacinen en otras instituciones a la espera de que se tomen cartas en el asunto. No, así no es como se resuelven las cosas, las cosas se resuelven cumpliendo la ley, cumpliendo sus deberes de funcionarios públicos y financiando y supervisando tanto el arreglo, como el mantenimiento de cada una de las instituciones escolares de nuestra provincial.





Nos quieren voltear la realidad, las clases las están suspendiendo ellos hace muchos años, incumpliendo cada una de las leyes que tienen la obligación de respetar”.









Finalmente, la comunidad educativa invitó a que las familias sigan sumando su empuje que es fundamental para darle fuerza al reclamo y agradecieron profundamente que se sumen a esta lucha que los y las docentes están llevando adelante contra viento y marea.