Rescataron a un criancero de Pichi Leufu

Llego de a pie a su puesto en Pichi Luefu arriba. No tenía leña, ni comida. Luego de dos días de trabajo lograron rescatarlo.









Esta mañana el director de operaciones de Protección Civil de la provincia de Río Negro Renzo Acheritobehere confirmo el rescate de un criancero en la zona de Pichi Leufú arriba, que comenzó el día martes con el llamado de un familiar destacando que el hombre se había aventurado hacia su puesto en la zona rural a pesar de que las condiciones no eran las mejores.









El funcionario de Protección Civil confirmo que una vez tomado conocimiento de la situación se coordinó con el Splif de San Carlos de Bariloche, policía de El Bolsón y protección civil tratar de llegar el día miércoles, pero las inclemencias del tiempo hicieron imposible poder lograr el cometido.





Finalmente, ya con las primeras horas del día jueves y un convoy de 3 vehículos lograron llegar al puesto donde se encontraba el criancero que había llegado a pie, habida cuenta de que su vehículo se había encajado en el camino, "cuándo logramos llegar pudimos observar que el hombre se encontraba bien, pero con mucho frío porque no pudo llevar ni comida ni leña ya que su vehículo se quedó atascado en el barro", explico Acheritobehere.













De igual manera director de operaciones de Protección Civil confirmo que luego de dialogar con el criancero lograron convencerlo de que baje con ellos, dado de que no tenía comida no tenía leña y la situación era muy precaria, "logramos convencerlo de que no se quede en el puesto porque estaba en una situación muy difícil, una vez que el hombre entro en razón pudimos llevarlo hasta la localidad de San Carlos de Bariloche donde se reunió con su familia sano y salvo”, sentenció Renzo Acheritobehere.