Sigue abierta la inscripción para acceder a la operatoria de renovación de maquinarias

Los créditos están destinados a producción agropecuaria, agrícola o frutícola, así como también para prestación de servicio, como es el caso de Productora Agrícola Mort de Valle Medio.





Adrián Mort, titular de la empresa, reconoce que haber adquirido este tipo de créditos, le dio la posibilidad de expandir su empresa, en un contexto de pleno crecimiento de la producción de forrajes en la región: “Si hay gente pensándolo, que se anime porque es la única manera de crecer y acá hace falta. Los feed lot van en crecimiento continuo y van de la mano nuestra porque nosotros somos proveedores de ellos para todo lo que es engorde intensivo. Estamos en julio y ya no nos queda nada de pasto para forraje para vender y nos llaman cada vez más”.





“La expansión de la producción forrajera en Río Negro, es una realidad que debemos acompañar y apuntalar” sostuvo por su parte el ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy. “Si bien un gran porcentaje de las maquinarias entregadas hasta ahora están destinas al complejo de peras y manzanas, la reconversión de la matriz productiva se evidencia en las maquinarias que hemos entregado y en el interés de los productores de apostar a esta diversificación”.

Perteneciente a una familia tradicional de Valle Medio, Adrián contó que u emprendimiento nació de ver a su padre cultivar alfalfa y producir la semilla. “Vengo de cuna de chacareros y cuando me toco hacerme cargo de la chacra, me di cuenta que podía prestar el servicio de confección, de hacer los rollos, cortarles, fertilización, es decir, todo servicio relacionado con el forraje y eso me llevó a ser hoy más prestador de servicio que a otra cosa”.





Esta herramienta financiera resulta un acompañamiento muy útil para los productores, ya que permite la posibilidad de elegir una maquinaria nueva, y específica en base a sus necesidades productivas. “Tenemos una tasa subsidiada, porque entendemos que la productividad va por encima de lo financiero” afirmó Banacloy.





El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Producción y Agroindustria, el CFI y Rio Negro Fiduciaria, acompaña el crecimiento productivo con estas líneas accesibles, bajo sistema leasing de 5 años, con una tasa subsidiada del 14% anual en pesos. El monto máximo a financiar es $7.500.000, aunque se puede elegir una maquinaria más costosa, poniendo la diferencia de forma particular.





“Primero adquirí una enfardadora, y una vez que termine de pagar ese crédito saque una enrolladora, y actualmente tenemos 6 equipos trabajando, prestando servicio a empresas y a pequeños y medianos productores, haciendo confección de rollos y de fardos, en la zona que va desde Chimpay hasta Pomona”, enfatizó Adrián.





“Actualmente tenemos un cumplimiento en el pago de los créditos del 97% por ciento, esto permite la continuidad del programa, y la consolidación de esta herramienta tan eficaz para nuestros productores” sostuvo Banacloy.

“Volví a solicitar el crédito porque la verdad es que es bárbaro, la tasa es baja, y siempre tratan de darte una mano en todo, la verdad es que para mí son geniales las herramientas que está dando Rio Negro. Yo elegí la máquina que quería, Fiduciaria transfirió el dinero directamente a la empresa proveedora y luego recibí la máquina, ahora empecé a pagar el crédito, son sumamente transparentes”.





Este programa es administrado por el Ministerio de Producción y Agroindustria y Río Negro Fiduciaria S.A. y fue creado con fondos del CFI mediante un aporte de $150.000.000.

Hasta el 29 de este mes, los productores y productoras de todas las áreas productivas podrán acceder a la operatoria de Renovación de Maquinarias que dispone el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro.