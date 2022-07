Solidaridad. El carpincho Badilla necesita de nuestra ayuda

Se trata de, Agustín Badilla, un trabajador rural y domador oriundo de Cutral Co, que está perdiendo la vista. Si hermana Darma dialogo con noticiasdelbolson y pidió ayuda a nivel nacional para que su hermano no quede ciego.

“Hace ocho meses mi hermano Agustin tuvo que llegar de urgencia al hospital Castro Rendón por un pico de presión. Su ojo derecho estaba muy comprometido y no quedó otra opción, más que extraérselo. No tenía otra solución”, conto muy angustiada Darma.

El gaucho tiene una posibilidad de evitar la pérdida total de la visión a través de una cirugía a la que deberá realizarse en Mendoza, por tal motivo sus amigos y familiares están llevando a cabo una colecta a contrarreloj, “debemos juntar 1,2 millones de pesos para que mi hermano no quede ciego”, conto la mujer.













En su momento los profesionales del hospital les dijeron que estaba mal medicado desde un principio. Como tampoco se podía hacer mucho más en la capital neuquina, decidieron tener una segunda opinión en centros especializados de Mendoza.

“A raíz de esa operación de urgencia, familiares y amigos organizamos una domada en su beneficio para que pueda viajar a Mendoza porque a él lo conoce mucha gente en Cutral Co”, agregó, pero esa colecta se usó para la primera consulta que de ahí salió la necesidad urgente de una operación”, conto la hermana.





Mi hermano Agustín se tiene que efectuar dos cirugías que tienen un costo de 1,200 millones de pesos. “El presupuesto es por 15 días. Estamos contrarreloj golpeando puertas. Fue una ventaja que haya ido el viernes y no este lunes”, agregó en alusión a los problemas económicos suscitados a nivel nacional.









Por su parte, Agustín Badilla confirmó que hace cinco años que padece problemas en la vista. “Hace ocho meses se me reventó el ojo derecho, se me vació. Ahora estoy perdiendo el ojo izquierdo. Necesito una cirugía urgente para no quedarme ciego. Espero que puedan aportar un granito de arena”, narró a través de un video que se difundió en las redes sociales.













Agustín espera la solidaridad de la gente, sobre todo de la que lo conoce, para poder someterse a las cirugías que le devolverán la esperanza de poder conservar la visión, “Hay días que veo y días en que no veo nada. Dia a da estoy perdiendo la vista, no me gustaría quedar ciego. Apuesto a la solidaridad de la gente, queme puedan dar una mano, si se puede, sino Dios dirá”, agregó el gaucho neuquino.

Los que quieran colaborar en la colecta para solventar las cirugías en Mendoza podrán hacerlo al número de CBU 0970004863007521670010 de la cuenta de Agustín Del Carmen Badilla o bien por Mercado pago 2996275493 a Natalia Meliqueo.