Un argentino se accidentó en Bolivia, se "negaron a atenderlo" y murió

“Si hubiera sido por los hospitales, la ambulancia nunca llegaba. Porque una vez que llegó al hospital del pueblo donde estábamos, estaba muy grave y necesitábamos llevarlo a una ciudad más grande o a una clínica privada”, contó uno de los integrantes del grupo.





Ahí los problemas siguieron, ya que el personal médico que lo asistió no quiso llamar a la ambulancia para que lo trasladaran a otro centro. Les exigieron 1.000 pesos bolivianos (un poco más de 18 mil pesos argentinos) para la atención médica de urgencia y el traslado a un hospital de mayor complejidad, pero no les aceptaron el dinero porque solo tenían pesos argentinos.





“Yo le decía que mi amigo estaba agonizando y me decía ‘no, no, tu plata no sirve’”, explicó el amigo, al contar la respuesta que le dieron en el centro de salud cuando quisieron pagar con dinero argentino. El docente jubilado estuvo otra hora en la sala de primeros auxilios precaria.





Fue así que los amigos se dirigieron a una casa de cambio para conseguir el dinero. Además, denunciaron que los policías que intervinieron en el caso secuestraron la moto y todas las pertenencias de la víctima.

“No me querían dar la ambulancia para sacarlo de ahí”, indicó el amigo. Finalmente, Alejandro murió en la salita de Bolivia esperando ser atendido en un hospital de mayor complejidad. “Se sintió cómo lo dejaron morir. No hicieron nada”, lamentó.





Tras su muerte, los familiares de Benítez viajaron hasta Bolivia a buscar el cuerpo. El jueves de la semana pasada, inhumaron los restos. Sus amigos y familiares juntaron 1.500 dólares para traer sus restos a la Argentina y poder velarlo.

