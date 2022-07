Vuelven las estafas con la billetera virtual Ualá

En este caso le tocó a un conocido comerciante de El Bolsón quien a partir de un mail enviado a la empresa virtual solicitando asistencia, comenzó a desandar un camino que terminó con una estafa por más de $80000.

Gustavo Martínez es un reconocido vecino de la localidad de El Bolsón quien durante las últimas horas fue víctima de una estafa virtual a través de la reconocida billetera Ualá, "el día sábado note que no podía entrar en la en la aplicación Ualá, entonces les mando un mail a HolaUala.com, y no recibí ninguna respuesta, el día domingo tampoco, el lunes me llegó un mensaje de la empresa con el logo escrito de Ualá, el mensaje de texto era que estaban para ayudarme y ahí justamente caí en la trampa de los delincuentes”, conto el comerciante.

Mas adelante Martinez detallo como fue estafado: “me dijeron que eran de Ualá, que estaban para ayudarme en lo que me haya pasado. Le dije que se me había bloqueado la cuenta, que no podía entrar a mi cuenta, me pidieron una serie de datos y ahí fue donde entregue mis datos, me empezó entrar al correo mío todas las compras que estaban haciendo con mi débito”, conto el arrepentido usuario de la billetera digital.

Los delincuentes usaron la modalidad de "phishing", según expertos en seguridad informática consultados por Infotechnology. Se trata de un tipo de ataque en el que los estafadores suplantan la identidad de una empresa, en este caso de una billetera digital como Ualá, y se hacen pasar por ellos para engañar a una víctima.













Cómo fue el ataque y qué va a pasar con el dinero

Cuando la víctima, desprevenida, confió en un enlace falso de Google o en una cuenta falsa de Twitter que ofrecía asistencia virtual, cedió todos sus datos personales, correo electrónico y contraseña.

Una vez que los ciberdelincuentes obtienen acceso a la cuenta, ingresan normalmente y roban todos los fondos mediante transferencias.

¿Qué dicen las leyes argentinas sobre el phishing?

El Código Penal argentino no prevé un delito de "phishing", así como tampoco castiga la suplantación de identidad digital, explicó oportunamente Marcos Blanco, asociado y líder del área IT en Martínez de Hoz & Rueda Abogados.





En cambio, se han incorporado figuras que, en determinadas circunstancias, podrían configurar casos de phishing, como la defraudación "mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos", introducida como un caso especial de estafa (art. 173, inc. 16., Código Penal), las operaciones realizadas "mediante el uso de una tarjeta (...) hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática" (art. 173, inc. 15, Código Penal), y la figura "general" de la defraudación "con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño", siempre y cuando exista una disposición patrimonial perjudicial (art. 172, Código Penal).





Las claves para no caer en una estafa phishing





Siempre ingresar a una cuenta bancaria o una fintech a través de su app o sitio web oficial.

Estar atento a la dirección de correo electrónico mediante la cual se envía la notificación o el mensaje extorsivo. Puede faltar o sobrar una letra o estar sustituida por un número, como, por ejemplo: hxxps://uala-tarjeta[.]xxxxxx[.]com/xxxxx (la dirección correcta es https://www.uala.com.ar).

El asunto y el contenido del mensaje usualmente se trata de un tema no esperado, sobre algo urgente que requiere acción inmediata o de un peligro inminente.

Los enlaces obligan a las víctimas a completar datos o descargar archivos a su computadora que contienen malware o programas maliciosos habitualmente conocidos como virus.