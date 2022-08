Cuesta del Ternero: Para Saavedra, la detención de Martín Feilberg es política

"Los mismos testigos de la querella dicen que no tenía arma y no disparó, no hay peligro de fuga, , tampoco pueden alegar entorpecimiento de la investigación porque la investigación terminó", planteó. Agregó que además habían interpuesto la nulidad de toda la investigación porque no se nos dejó producir prueba, "no respetaron en ningun momento el código procesal".





Señaló una serie de elementos "que nos favorecen porque abonan las nulidades futuras, en la Corte no va a pasar, en la provincia pueden hacer las barbaridades que quieran, pueden manejar jueces y hasta al Superior Tribunal". Insistió en que lo detinienen con algún criterio de pacificación errónea, "son 15 personas, si el estado provincial no puede mantener la paz con 15 revoltosos, otro es el tema".





Enfatizó que "no hay razon jurídica valida para sostener la detención". Por otro lado, planteó que se pide unjuicio rápido y por jurados, a lo que se opuso la fiscalía, "lo que es un disparate" y señaló que el mismo juez no reconoció un derecho que sí establece la Constitución Nacional. Manifestó que "la provincia tiene la obligatoriedad de respetar la Constitucion Nacional, no se pueden modificar los derechos que estableció la Constitución Nacional, se pueden reglamentar los procesos, el mismo juez contradictoriamente reconoce que el legislador provincial no estableció el juicio por jurado y no declara la inconstitucionalidad, lo cual es un disparate".





El abogado sostuvo que "esto le puede pasar a cualquiera de nosotros, que sea intrusado por terceros con cara tapada y armas, lo amedrenten, se defiende como puede, de 12 a 14 personas, estamos pensando en un campo a 90 km de El Bolsón, un paraje desprotegido donde son sorprendidos por esta gente, no son nenes de pecho... no es gente pacífica".





Resaltó que "es una intrusión de estas personas en un lote que no es de ellos, donde están imputados por delitos, están cometiendo el delito de usurpación, hay un desalojo ordenado".





Aseguró que "esto va al Tribunal de Impugnación, Superior Tribunal y Corte, sin ninguna duda y quiero ver quiénes se van a hacer los responsables".





Insistió en que "esto le puede pasar a cualquiera, si vienen con la cara cubierta y se autoperciben mapuches estamos fritos, vamos presos nosotros".





Además de la reconstrucción dijo que quieren un allanamiento para encontrar el arma y el drone, que saben quién lo tiene.

Fuente Bariloche 2000

El abogado defensor Ernesto Saavedra se refirió a la elevación a juicio de la causa por homicidio y tentativa de homicidio en Cuesta del Ternero. Sostuvo que "es la confirmacion de que la detención de Martín es política, no hay una sola razón para mantenerlo más de 9 meses en prisión.