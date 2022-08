Desde Nuevo Encuentro El Bolsón repudian la “embestida del poder judicial, económico y mediático contra Cristina”

A través de un comunicado emitido por Nuevo Encuentro El Bolsón señalan que buscan proscribir a quien ejerce el liderazgo popular más importante de la Argentina. “Se equivocan si piensan que van a poder sacar a Cristina Fernandez de Kirchner del corazón de su Pueblo.”





Seguidamente señalan, una causa inventada y promovida por los medios, sin pruebas y con fiscales y jueces amigos de Macri. Tendrán que rendir cuentas y explicarle a la sociedad qué intereses defienden.





En nuestro país, hay un sector del Poder Judicial que ha sido colonizado por grupos concentrados. Hasta que no se resuelva esto y no se garantice a la sociedad en su conjunto el pleno funcionamiento del sistema de Justicia no habrá democracia plena y no habrá garantías constitucionales para nadie, porque han destruido el principio de igualdad ante la ley.





Cristina representa los intereses de las mayorías populares, ha trabajado y trabaja sin descanso para cuidar a los y las más humildes de nuestra patria. Enfrentó y enfrenta poderes muy grandes que pocas veces en toda nuestra historia habían sido desafiados.





Todas las fuerzas políticas deberían expresar un posicionamiento claro, ya que este mamarracho judicial representa un amedrentamiento y adoctrinamiento de la política para que nunca más, ningún proyecto se atreviera a desafiar a quienes ostentan el poder real en este país, para defender los intereses del Pueblo.