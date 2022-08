El Bolsón: tiene 72 años de edad y su propia familia lo quiere dejar en la calle

La siguiente es la historia de un vecino de El Bolsón qué fue denunciado por su nuera y ahora corre el riesgo de quedar en la calle él y su hija discapacitada.

Se trata de Raúl Jara Pérez, quién compró el lote allí por el año 2019 en el ex promeba y por una cuestión de estrategia lo colocó a nombre de su nuera. La misma lo denunció en el juzgado de San Carlos de Bariloche y un juez, sin escuchar su historia le dictaminó el desalojo, “Yo fui siempre respetuoso de la ley, nunca la quebranté ni la infringí. Yo acá compré a mediados del 2019, compré el terreno pague como corresponde, tengo testigos de cómo se hizo la transacción. Viene mi nuera, (porque en ese tiempo a la nación de la buena), esposa de Daniel y me dice Raúl vamos a poner todas las cosas a nombre mío --porque yo puedo acceder a los servicios más rápido y si a vos te quieren venir a sacar el terreno es más fácil, en cambio a mí no me van a poder sacar porque yo tengo 3 hijos <siempre puso a los hijos de por medio>”, cuenta Jara Pérez.

Más adelante en septuagenario explicó que su nuera desde hace ya seis años que vive en otro domicilio y no necesita quitarle la casa él para poder vivir, al ser consultado por qué motivo causa o razón su nuera lo quiere sacar del hogar el hombre explico: “es por maldad nada más que eso, ella fue a los tribunales de San Carlos de Bariloche me denuncio y un juez me está exigiendo que deje la casa. Acá vino una oficial de Justicia bastante mal educada y me dijo que yo tenía que dejar mi casa, ¿a dónde voy a ir? ¿dónde voy a dormir, qué voy a hacer con mi hija discapacitada?, ¿qué quieren que haga?, se pregunta Jara Pérez.

No obstante, el vecino logró que la jueza de familia Teresa Hube presente una apelación sobre le resolución del juez de San Carlos de Bariloche, “se está violando la ley 27453 aún vigente de desalojos en barrios populares. Y se está desestimando por completo la ley 11179 del código penal artículo 107 de abandono de personas a su suerte”.

Luego de mucho insistir Jara Pérez logro entrevistarse con el juez subrogante del juzgado de familia de El Bolsón Marcelo Muscillo a quien el septuagenario le relato su situación y mostro la documentación, Muscillo luego de leer las actuaciones le dijo que va a estudiar más detenidamente el asunto y que por 24 horas no va haber ningún desalojo.

Sin embargo, el hombre insiste que esto es una espada de Damocles que pende sobre su vida, “estoy viviendo en el suelo porque, imagínense si vienen a desalojarme, ¿qué hago con mis cosas y que hago sobre todo con mi hija discapacitada?, ¿vamos a ir los dos a vivir a la calle? pregunta el hombre que solo pide tener un juicio como corresponde con un derecho a defensa que según relata, le fue negado.