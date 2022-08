El Maitén en alerta y movilización

Aurelio Calfiqueo / José Crettón



La comunidad del pueblo ferroviario se mantiene alerta habida cuenta de la desaparición de dos personas, que con el transcurrir de los días no se tiene ninguna certeza de su situación y de su paradero.





Con la desaparición del joven cretón, desde hace ya varios días la comunidad se encuentra en estado de alerta y están convocando a una movilización hacia la comisaría local para esta tarde a las 15:00 horas.

La información fue confirmada por varios vecinos que enviaron un escueto comunicado a la redacción de noticias del Bolsón dando cuenta de la preocupación de la comunidad en virtud de la desaparición primero de Aurelio Calfiqueo, un hombre de 72 años luego de joven José Crettón, de los cuales no se tiene ninguna novedad.





Aurelio Calfiqueo, un hombre de 72 años se encuentra desaparecido en la localidad de El Maitén, Chubut desde hace varias semanas.





Los operativos de rastrillaje realizados contaron con el apoyo la División Canes de la División Judicial de Investigaciones de El Bolsón, la Policía de Río Negro, el personal de la División Investigaciones de la provincia de Chubut, de la Sección Operaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia y Esquel, así como también personal de la Comisaria Bomberos Voluntarios de la localidad quienes recorrieron la margen derecha del Río en dirección norte, aunque también sin resultado concreto.





Los rastrillajes se realizaron con el Can “Nina”, que realiza un seguimiento de rastro hacia el noroeste (aeroclub), se desplegó el personal en cadena (cada dos metros) recorriendo una amplia zona -aproximadamente diez kilómetros-, por el lapso de dos horas sin poder dar con algún elemento que nos logre dar con el paradero del ciudadano buscado.





Ahora un joven





El jueves pasado desapareció José Crettón en El Maitén. El padre, Sergio Daniel Crettón, manifestó su preocupación resaltando que "hay mucha confusión e incertidumbre".





A su vez, Daniel Crettón se refirió a la novia de su hijo, quien "apunta a que su ex pareja lo secuestró". "Ella dice que José le estaba escribiendo a la tarde lo más bien. Después dice que le escribió un mensaje" lo nuestro nunca va a funcionar, me voy, en algún momento nos vamos a ver". Ella va para la casa donde alquilaba mi hijo. Cuando llega al inmueble ya no está".





"En el celular no aparece, no ha dado señales en ninguna parte. No se sabe si fue investigado o localizado por GPS. La fiscal en un momento me prometió si pueden rastrear la última llamada", manifestó Crettón.





"Hay cosas que no están claras. Ella indica a la ex pareja. El ex nunca fue citado a declarar nada. A mí ayer me tomaron la denuncia, pero al principio no", detallo Crettón.





La marcha está dispuesta para las 15 horas, “Pensamos en mi hogar que tenemos que salir como familia a pedir por el urgente de esclarecimiento de ambas desapariciones. Por esto proponemos este lunes a las 15:00 horas juntarnos en el municipio y marchar hasta la comisaría local para hablar con las autoridades con el propósito de que estos hechos no queden impunes. Por todo esto invitamos a toda la comunidad a sumarse”, reza el comunicado llegado a la redacción de noticias del Bolsón.