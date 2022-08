El mejor alfajor triple del mundo se elabora en “Chacra Los Retamos”, de El Hoyo

Un alfajor triple, relleno de dulce de leche y frambuesa, elaborado por “Chacra Los Retamos”, de El Hoyo, fue elegido con medalla de oro en el marco del primer Mundial del Alfajor, que se realizó durante el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, al que asistieron más de 12 mil personas.





A través de las redes sociales, Almendra se definió como “esa persona que está detrás de la producción, elaboración, gestión y desarrollo del emprendimiento”, al tiempo de expresó que “estoy estallada de emoción y de agradecimiento”. Asimismo, valoró “a mi familia, amigos y clientes, porque son quienes todos los días me dan la recompensa a todo el amor que entrego en lo que hago. La vida es para compartirla y esto no hubiera sido posible si ustedes no hubiesen estado del otro lado, infinitas gracias”.

Del certamen participaron 350 productos nacionales e internacionales, donde el ganador fue un alfajor relleno con mousse de chocolate al licor, presentado por la firma “Milagros del cielo”, de Mar del Plata. “Son 22 años de trabajo, hay mucho atrás de esto, para mí es el premio a mucho esfuerzo, estoy feliz. Este alfajor tiene dos galletitas, lleva 50 gramos de relleno, lo cual lo hace algo distinto, y controlamos el punto justo de equilibrio al paladar para que no sea empalagoso, es totalmente artesanal”, dijo la emprendedora Fabiana Ocaranza al recibir su distinción. Asimismo, reclamó que "ojalá el año que viene el campeonato se haga en La Rural así cada vez somos más participantes del país".

Entre otros países, también estuvieron España, Canadá, Brasil, Uruguay y Colombia. En tanto, el jurado estuvo integrado por chefs, especialistas en análisis sensorial, periodistas e influencers, quienes otorgaron medallas de oro, plata y bronce en 15 categorías diferentes, además de una mención especial al mejor alfajor Pyme.

Por su parte, la productora de la empresa alfajorera “Cielos Pampeanos” -y también presidenta del jurado-, Silvia Chus expresó que “el alfajor en la Argentina es un sentimiento, cuando uno lleva un alfajor a cualquier parte del mundo está llevando parte de nuestra cultura e historia".

En el campeonato se entregaron además 48 premios en las categorías Mejor Chocolate Negro, Mejor Chocolate Blanco, Mejor Dulce de Leche, Mejor Relleno de Fruta, Mejor Alfajor Simple, Mejor Alfajor Triple, Mejor Galleta, Mejor Alfajor de Confitería, Mejor Sabor Tradicional, Mejor Sabor Exótico, Mejor Textura, Mejor Aroma a Alfajor, Mejor Packaging, Mejor Alfajor Saludable y Mejor Alfajor de Maicena.