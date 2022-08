Jacobacci: empleada policial salvó la vida de un niño que se estaba asfixiando

La Cabo Giuliana Analia Namuncura fue protagonista de un episodio con final feliz gracias a su intervención para salvarle la vida a un niño de tres años que se atragantó con un trozo de comida en su casa y se estaba asfixiando.









El hecho ocurrió en Ingeniero Jacobacci, cuando la madre del pequeño se encontraba realizando sus quehaceres del hogar cuando notó que su hijo se estaba ahogando. Desesperada y muy asustada corrió hacia la calle a pedir ayuda y en ese instante pudo observar a la uniformada que iba pasando por la vereda.





“Venía de hacer un adicional y pasé por ahí de pura casualidad, porque iba a pasar a saludar a mi tía. Pasaba caminando y la veo a ella con el nene en la esquina, cuando me dijo que se le ahogaba no dudé en salir corriendo para ayudarla”, relató Namuncura, quien cumple funciones en Destacamento de Seguridad Vial.





“El nene no reaccionaba y se había puesto morado, por eso fui a golpearle la puerta a un vecino. Como no me atendían agarré yo a la criatura y le hice una reanimación mientras subíamos a la camioneta. La mamá estaba muy asustada y yo le decía que se tranquilizara que iba a estar todo bien, por eso fue un alivio cuando el nene largó la comida que tenía y comenzó a llorar”, continuó.





“Cuando llegamos al hospital él ya estaba bien y yo se que Dios estuvo ahí con nosotros. Me quedé con ellos y cuando le pusieron oxígeno al nene los abracé a los dos. Lo importante fue que después de todo está bien”, cerró.





Cabe remarcar que durante su preparación y a lo largo de su carrera, las y los policías reciben formación en primeros auxilios para resolver este tipo de emergencias, como actuar ante un atragantamiento o practicar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Por eso, siempre es una buena opción acudir a un efectivo policial.