Se levantaron los acampes policiales en Río Negro

Luego de 23 días de manifestación, decidieron levantar los acampes que llevaban adelante frente en diferentes localidades de la provincia, se tomó de forma unánime por los referentes de distintas ciudades





Angel Muñoz, uno de los referentes viedmenses del Consejo de Bienestar Policial, fue el encargado de expresar la decisión.





“Nosotros no somos violentos, somos gente necesitada, ninguno de los que estamos acá vinimos a acampar porque teníamos tiempo de sobra en nuestras casas. Vinimos porque era acampar o pasar hambre. Estuvimos considerando algunas declaraciones de la Ministra en la semana que pasó. Nos había dicho que no iba a haber diálogo si tomábamos medidas de acción directa. En las tres oportunidades que tuvimos para entrevistarnos con ella no pudimos llegar a ningún acuerdo dado que no teníamos intenciones de levantar los acampes si no se producía el diálogo primero. Consideramos que esto cambió rotundamente la semana pasada cuando públicamente la Ministra se comprometió en medios de comunicación en mantener un diálogo con referentes del consejo de bienestar policial en pos de comenzar una nueva etapa”, manifestó.





“Consideramos que es momento de empezar a construir un diálogo sincero y honesto. Por eso en el día de ayer nos reunimos con todos los referentes de la provincia y hemos decidido en forma unánime levantar los acampes tanto del Bolsón, como de General Roca y Viedma”, reveló.





“Si el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia está en condiciones de darnos el consejo y se expone públicamente en decirlo, nosotros tenemos que cumplir, como gente de diálogo que somos, con el levantamiento de los acampes. En caso de no cumplirse nos veremos obligados a volver a la lucha, sabemos que se acercan tiempos políticos fundamentales y que el gobierno no creo que tenga ganas de ver a la familia policial en la calle”, argumentó.





“Muchas veces se nos complica creer en las palabras escritas, dado que el acta que firmaron consideramos que la incumplieron, pero la exposición pública de la ministra refiriéndose a que tiene un decreto finalizado y para ser entregado, que calculamos que va a cumplir con las expectativas de los que estamos acá, que es en la conformación de este espacio de diálogo”, redondeó.





Por último, pidió disculpas a los ciudadanos por las dificultades en el tránsito que pudieron haber causado.





“Le pedimos disculpas a la ciudadanía por complicar un poco la circulación diaria. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de luchas y sabemos que a veces molesta a los vecinos”, finalizó.





Con información NoticiasNet