Advierten que reformas en la constitución italiana conlleva “pérdida de derechos para que los descendientes de inmigrantes”

En Argentina hay casi 800.000 ciudadanos en condiciones de votar por correo hasta el 21 de septiembre. El Movimiento Asociativo de italianos en el Exterior (MAIE) impulsa al médico Claudio Zin como diputado y al cordobés Mario Borghese como senador.





Por Fernando Bonansea.





El presidente de la Asociación Piemonte Andino, Eduardo Guasco, advirtió ayer que “si se reforma la constitución italiana, será un hecho la pérdida de derechos para que los descendientes de inmigrantes puedan conseguir la ciudadanía”.





Al respecto, el referente con sede en El Bolsón precisó que “ya hemos sufrido intentos similares en elecciones anteriores. Con la excusa de achicar las cámaras legislativas, la gente muchas veces apoya con el argumento de que se reducirán gastos, pero resulta que los que quedan afuera son los representantes nuestros, los del exterior”.





A su criterio, “es un tema serio y estamos trabajando a pleno para apoyar al Movimiento Asociativo de italianos en el Exterior (MAIE), que es una corriente cultural, social y política, autónoma de los partidos políticos y representa a las comunidades residentes fuera de la península. Somos un conjunto de personas preocupadas sobre algunas reformas que se están intentando y nuestra premisa es que no lleguen a su fin”, subrayó.





“Una de ellas –agregó-, es que algunas tendencias partidarias italianas pretenden reformar el articulado de la constitución que nos otorga la ciudadanía siguiendo el principio de la ‘ius sanguinis’ (derecho de sangre) y que significa que los nacidos de madre o padre de un país, recibirán la nacionalidad por el mero hecho de ser hijos suyos”.





“De esta manera –recordó-, fueron muchos los italianos en el exterior que han podido obtener la ciudadanía. En mi caso, me siento sumamente orgulloso y para nada niego mi ciudadanía argentina, ya que he nacido en la Patagonia. Lo mismo ocurre con mis hijos y mis nietos”.





Guasco sumó que los postulantes en las elecciones de este año incluyen “al diputado cordobés Mario Borghese, quien en esta oportunidad se presenta como candidato a senador por Sudamérica al parlamento italiano; o el médico Claudio Zin, quien anticipó que ‘vamos a defender el derecho de que la ciudadanía sea transmitida sin ninguna limitación, porque Italia es la puerta de entrada a Europa para muchos. El pasaporte italiano permite una movilidad en el mundo muy particular y derriba barreras’”.





Sobre Borghese, dijo que “parece un pingo nacido en nuestra estepa patagónica, ya que no mide distancias. Esta semana estuvo en Venezuela y en Brasil. Su compromiso es defender la ‘ius sanguinis’ y avanzar en una gran reforma consular, porque no puede ser que los ciudadanos de Tierra del Fuego tengan que viajar hasta Bahía Blanca para hacer un trámite. Lo mismo nos pasa a nosotros, que para renovar un pasaporte hacemos casi dos mil kilómetros, tiene que ser algo ágil y alegre y no un calvario”, comparó.





“Ellos son quienes van a defendernos –insistió-. Somos alrededor de 800.000 argentinos con ciudadanía italiana, el mayor caudal electoral de todas las colonias italianas, por ello es importante que voten por correo hasta el 21 de septiembre. De igual modo, hay nueve consulados en la Argentina y esos sufragios se sumarán el día 25 al recuento general”, graficó Guasco.





Para votar





Para participar del proceso electoral, aquellos inscriptos en el padrón “recibirán un sobre con dos boletas: una marrón para diputados y otra verde para senadores. La preferencia es con una X sobre el logro del partido que elija. A continuación hay tres renglones, donde debe constar el nombre y apellido del candidato elegido. Luego, esas boletas se pliegan una vez más, se ponen en un sobre blanco, pequeño, que no tenga ninguna inscripción, se cierra, y junto con el instructivo hay un formulario: hay que cortar la parte inferior de ese talonario, se dobla y se pone en el sobre blanco tanto las boletas electorales como el talonario, con respuestas postales pagas. Eso se lleva a cualquier sucursal o buzón del Correo Argentino”.