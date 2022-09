Aumento de combustibles y repuestos, sin stock de neumáticos el remise afronta un mal momento

Así lo aseguran varios remiseros y propietarios de agencias que piden aumentar las tarifas al menos un 50%, además denuncian la llegada de Uber en la ciudad sin habilitación ni seguros para los trasportados.





Entrevistado Ramon Michelena propietario de agencia de remises Piltri detallo: “Sí la verdad que ya no se pueden mantener los precios, el aumento del combustible incide mucho en el valor del recorrido que hacemos nosotros tenemos un mínimo de $250 que no es nada”.





Aumento del valor





Rápidamente agrego que para no trabajar a perdida deben aumentar el valor del pasaje, “Se hace muy engorroso para todos nosotros, hoy para estar más o menos con el precio del combustible, los neumáticos que no se consiguen, los repuestos que aumentan todos los días, tenemos que aumentar nuestra lista de precio entre un 50 y un 60% hoy, para que los números nos ayuden un poco”.





Los Uber





Finalmente, Ramón Michelena se refirió a la competencia desleal que sufren por parte de los Uber que no están habilitados que incluso no pagan los seguros correspondientes no pagan habilitación comercial, pero trabajan con los mismos valores que ellos y Esto fue denunciado por su parte ante la oficina de tránsito y Transporte Quiénes les explicaron que no pueden hacer nada porque cada vez que paran a uno de estos remises truchos explican que están transportando a un familiar.

















Asu tiempo Osvaldo Aravena, trabajador del volante explico: “Y bueno es complicado, está complicado para todos, no solamente para para nosotros trabajador del volante, sino que para todo el público en general y lamentablemente sí, va haber una un incremento en la lista de precios por esto por la suba en el combustible”.





El sol sale para todos





En otro párrafo Aravena se refirió a los Uber que trabajan de manera ilegal, “lo que más nos complica quizás es el trabajo en negro que realizan desde los Ubers o los remises truchos, que están funcionando”, sostuvo y explico que él siempre fue de opinar de que el sol sale para todos pero en este caso le ha recomendado a sus amigos que tengan mucho cuidado porque ante cualquier accidente, este tipo de vehículos no habilitado no tienen el seguro para las personas transportadas y esto les puede costar incluso pagar con el mismo vehículo que conducen.





Necesitamos que el municipio haga algo









Andrés Avilés propietario de la agencia de remise Maxi remarco: “es uno de los tantos problemas que venimos peleando, es complicado el aumento de combustible. Pero lo que más nos preocupa es el aumento en el valor de los repuestos que han subido hasta un 400% esto nos obliga a tener que comprar los repuestos afuera, encargarlos a otras localidades o directamente comprar a través de Mercado libre”.





Remises truchos





Avilés coincidió con sus colegas en qué la situación es compleja y también hay una competencia desleal con los remises truchos, que habría unos 60 trabajando sin habilitación en la localidad, por lo que insistió, al igual que sus compañeros, en que el municipio debería estar más presente en los controles y de alguna manera evitar que este tipo de actividad cese.





Somos 300 habilitados