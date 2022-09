Dos mujeres irán a juicio por los destrozos en oficina de Turismo de El Bolsón

La jueza Romina Martini resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento de los abogados defensores de dos mujeres que irán a juicio por turbación de la posesión en la oficina de turismo de El Bolsón el 30 de diciembre de 2021.





La jueza rechazó los sobreseimientos solicitados, admitió la acusación y consideró que corresponde que el caso se resuelva en un juicio. El fiscal y los abogados defensores describieron las pruebas que ofrecerán en juicio, además de los testigos de ambas partes que se citarán.





Martini señaló que según la acusación fiscal un grupo de personas, entre las que se encontrarían las imputadas, ingresó en la oficina gritando que si no se levantaba la orden de desalojo de la lof Quemquemtreu "no habría turismo". Consideró que está tipificado el delito de turbación de la posesión, dado que querían evitar el desalojo a través de dos formas violentas: daño y amenaza.





"Aquí hay un solo hecho, he evaluado ese hecho descripto por el fiscal, en caso de corrobarse que ocurrió del modo relatado trasciende una manifestación pacífica, hay delito, turbación de la posesión, a través de amenaza y daños"; sostuvo la jueza y agregó que se les atribuye el hecho ocurrido el 30 diciembre 2021 entre las 13 y las 15 en la sede de la oficina turismo de EL Bolsón.





"Ese día se presentaron entre 25 y 40 personas fuera del establecimiento y varios ingresaron diciendo que si no se levantaba la orden de desalojo no habrá turismo, provocaron que los empleados no pudieran seugir trabajando, obligaron en forma violenta a las personas a permanecer dentro del inmueble, pintaron cámaras de seguridad del edificio con aerosol y provocaron diversos daños".





Si bien el fiscal había calificado lo ocurrido como turbación a la posesión y daño, la jueza consideró que "hay una sola lesión a la ley penal a traves de la turbación de la posesión" que incluye los daños ocasionados.





En cuanto al rechazo de quien inicia la denuncia dijo que es un delito de acción pública por lo que cualquiera puede denunciar, incluso alguien que no sea empleado de la oficina en cuestión.





Bariloche2000