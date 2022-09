El Bolsón: piden que se normalice el funcionamiento del Consejo local del discapacitado

En diálogo con NoticiasdelBolsón, Carlos Valle vicepresidente de A.DI.VI. Amigos con Discapacidad Visual de la Comarca Andina, reclamó abiertamente que se normalice el funcionamiento y la situación legal del Consejo local de discapacitado, toda vez que sostuvo que hace 2 años se encuentran con el mandato vencido, “no queremos ser estorbo para nadie”, sentenció Valle.





“Recién vengo de hablar con el concejal de la comisión de discapacidad y el presidente del concejo deliberante Fabian Rudolph, porque acá al consejo local de discapacidad ya tiene mandato vencido hace más de 2 años, hemos llamado a varias reuniones para tener una explicación de distintas situaciones”, explicó Carlos Valle de A.DI.VI.





Seguidamente Valle explicó que es vicepresidente de ADIVI y como asociación han cambiado varios puntos, pero han llamado a reuniones sin tener respuestas por parte del consejo local de discapacidad. “uno de los puntos que no aprobamos es que desde ahora cada asociación que se presente en el consejo para presidir tiene que presentar un proyecto, yo de los años que vengo trabajando con la discapacidad jamás nunca se pidió algo así, por lo que nosotros no quisimos este punto número 5, queremos qué se cambie”, sentenció Valle.





Además, el vicepresidente de ADIVI explicó que hasta el día de hoy están esperando que llamen para una reunión, “como se lo dije a Fabián (Rudolph) y se lo dije a Tino nosotros no queremos ser estorbo para nadie, vemos muchas necesidades en el sentido de las personas con discapacidad que no está haciendo acompañadas”, explicó y adelantó, “quizá la persona que tiene mandato vencido va a salir por los medios a darme con un caño, pero yo soy una persona muy sincera y me gusta andar con la verdad, no me gusta andar escondiendo de nada”.





Se han hecho muchas cosas





Finalmente, Carlos Valle se refirió a las situaciones de transitabilidad en la vida cotidiana remarcó que en los últimos años se han hecho muchas obras, se han mejorado muchas veredas y sobre todo la situación para las personas con disminución visual, sin embargo, también explicó que falta mucho por hacer.