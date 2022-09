Hasta ahora, serían tres los hombres involucrados en el secuestro y presunta muerte de José Crettón

Aún cuando pasaron 21 días desde la desaparición de José Crettón en El Maitén y el cuerpo no aparece, la justicia chubutense tiene pistas más firmes para investigar su presunto asesinato. Según versiones, “una mujer se quebró” y habría permitido a la policía identificar a un segundo hombre involucrado en el secuestro del joven de 18 años oriundo de Esquel, a quien el juez Martín O´Connor decidió esta tarde que “hay elementos suficientes para dictar la prisión preventiva” y se sumó a Daniel “Cusco” Napal, quien aparece como el principal implicado en el hecho. Aún cuando pasaron 21 días desde la desaparición de José Crettón en El Maitén y el cuerpo no aparece, la justicia chubutense tiene pistas más firmes para investigar su presunto asesinato. Según versiones, “una mujer se quebró” y habría permitido a la policía identificar a un segundo hombre involucrado en el secuestro del joven de 18 años oriundo de Esquel, a quien el juez Martín O´Connor decidió esta tarde que “hay elementos suficientes para dictar la prisión preventiva” y se sumó a Daniel “Cusco” Napal, quien aparece como el principal implicado en el hecho.





De igual modo, la fiscalía apunta ahora a establecer “el grado de participación” de un tercer hombre, a quien se apunta como “parte del grupo que en la noche del jueves 11 de agosto” habría sido visto en cercanías del domicilio de Crettón y en coincidencia con el horario en que desapareció. Ya estaría identificado y también vinculado a la familia de la mujer de 38 años con que se relacionó el desaparecido.





Sobre la captura del segundo sospechoso en la jornada del domingo, la fiscal Ruth Monge detalló que “teníamos las características físicas y que había colaborado en el accionar que pudimos determinar hasta ahora de Napal, y con el transcurso de los días dimos con la identidad. Se le allanó el domicilio y se solicitó la detención".





Agregó que “se encontraba residiendo en El Maitén, pero tiene domicilio en otra ciudad” y que “tenía un vínculo de amistad con Napal y ya cuenta con antecedentes, aunque no de esta gravedad. Es una de las personas que esa noche iba junto a Napal cuando se dirigieron a la casa de Crettón", insistió.

Durante la audiencia, la fiscal dio a conocer los argumentos probatorios y pidió su prisión preventiva por peligro de entorpecimiento procesal. Puntualmente, ahora está acusado como coautor del homicidio y el magistrado interviniente entendió que “si continuaba en libertad, podía entorpecer el normal desarrollo de la investigación”.





A su turno, la abogada defensora particular del acusado cuestionó los elementos de cargo y la ocurrencia de un crimen y rechazó la prisión preventiva. No obstante, el juez adelantó “será analizada nuevamente el mismo día en que se vence la dispuesta en relación al coimputado” (Napal).





Monge sostuvo que “se trata del cómplice” de quién fuera ya llevado ante los Tribunales. En la descripción del hecho se había referido a una persona vestida con ropas oscuras que acompañaba al autor en el vehículo, la noche del hecho. Al respecto, un testigo de identidad reservada señaló que este nuevo imputado “es la persona que iba vestida con ropa de policía, de acuerdo al plan”.





Fue entonces que la funcionaria de fiscalía expuso brevemente estos elementos: habló “del vínculo existente entre ambos imputados, de la relación que este tiene con la familia del coautor y de los indicios de entorpecimiento que se evidencian”.





Por su lado, la otra parte cuestionó “la existencia del hecho, la participación del imputado y rechazó la imposición de prisión preventiva. Subsidiariamente, planteó que se reemplace por un arresto domiciliario o bien que se disponga por el mismo plazo dado al coimputado, esto es hasta el lunes 13 de septiembre”.





Luego de un cuarto intermedio, el juez finalmente “repasó los elementos que tuvo en cuenta en la audiencia anterior para tener por probable la muerte violenta de José Crettón y que tal suceso hubiera sido en manos del sindicado”. Aplicó el mismo razonamiento para decidir los planteos en pugna, y resolvió “entendiendo que su decisión debe ser coherente con el razonamiento aplicado en aquella oportunidad”.





Búsqueda





En tanto, cerca de un centenar de policías, buzos tácticos y perros entrenados siguen buscando el cuerpo por las márgenes del río Chubut y por la zona rural y los barrios de El Maitén.





En medio, la población del pueblo ferroviario y toda la Comarca Andina sigue los acontecimientos con preocupación, toda vez que durante los primeros días de rastrillaje apareció el cuerpo decapitado del abuelo Aurelio Calfiqueo, quien también era buscado intensamente desde el 19 de junio.





José Crettón se había mudado desde Esquel a El Maitén para convivir con una mujer de 38 años. Fue ella quien avisó en la comisaría que no tenía comunicación desde las 21.30 del jueves 11 de agosto, cuando le habría advertido a través de un mensaje que “se marchaba porque había conocido a otra persona”. Concretamente, escribió: “Amor, me voy. He estado pensando que esto nunca va a funcionar. Estoy algo cansado de estar solo y para serte sincero, conocí a otra persona y me voy ahora. No te preocupes en llamarme, quiero empezar algo nuevo y es casi de la edad mía. Te llamaré más adelante, besos”.





De inmediato, los uniformados se dirigieron al departamento que alquilaba, donde encontraron la puerta entreabierta y les llamó la atención que dejara dinero, elementos de higiene y recetas médicas, en razón de que “padecía un dolor en la pierna derecha”.





De igual modo, la mujer expresó ante la policía que sospechaba de su ex pareja, ya que “meses atrás nos amenazó de muerte a ambos” por la nueva relación establecida con el joven.