Concejal de Lago puelo denuncio aprietes para que no de Quórum en una sesión

Un nuevo escándalo sacude al mundo político de la localidad del oeste chubutense al trascender un episodio ocurrido en el seno del partido Justicialista. Al parecer, el encuentro fue interrumpido por un grupo de militantes que insultaron y amenazaron al edil Ángel “San” Gangemi y a otros dirigentes presentes.









El propio concejal del oficialismo precisó que dicho incidente “ocurrió el viernes pasado en el marco de una reunión del Consejo de Localidad, convocado con el objetivo de retomar el pago del diezmo de los funcionarios para mantener un local partidario con las puertas abiertas, ya que no hay discusión política ni debate en lo intenta ser un gobierno peronista”.

Desde su óptica, “muchos compañeros no estamos de acuerdo con el rumbo que tiene la gestión de Augusto Sánchez. Hay una necesidad de demostrar a la sociedad con claridad los números de los fondos de emergencia aportados por el gobierno nacional luego del incendio del 9 de marzo de 2021. Son 237 millones de pesos que llegaron para hacer 250 módulos habitacionales y hoy todavía no se sabe si se van a terminar 150”.

Subrayó enseguida que “siempre se rechazó la posibilidad de realizar una auditoría interna, incluso mediante un convenio con alguna universidad. Las respuestas que llegaron al cuerpo deliberativo son difusas: contratos sin firmas, facturas sueltas, como si hubiesen tirado todos los papeles sobre una mesa, los juntaron, los metieron en una carpeta y los trajeron. Nunca pudimos hacer ningún tipo de evaluación ni control de lo que está pasando. Ni siquiera tenemos el listado de los beneficiarios”, graficó.

Puntualmente, dijo que “se me quiso amedrentar mediante el uso de la violencia y las amenazas, intentando que nuestro bloque no tome la resolución de avanzar en una investigación que está avanzando dentro del Concejo Deliberante”.

Desde su óptica, “se trata de una situación que nos parece gravísima en el marco de la convivencia democrática, ya que fueron los propios compañeros los que pergeñaron un hecho macabro. Se formularon las correspondientes denuncias y exposiciones sobre lo sucedido, ya que hay referentes que no pueden caminar tranquilos porque están asustados”.

“Algunos no quieren seguir participando en política –insistió-. Quien propinó la mayoría de los insultos y agravios hacia mi persona fue el secretario de Desarrollo Social, Carlos Sánchez, quien quiere evitar a toda costa que se sepa el listado de los beneficiarios de las viviendas”.

No obstante, Gangemi confirmó que en la sesión prevista para este jueves “voy a sostener la posición de investigar, porque quiero seguir caminando por mi pueblo con la frente en alto y que la gente sepa que no todo es lo mismo dentro del Frente de Todos, y que desde el inicio de la gestión hay compañeros que fueron descartados o echados de la función pública por pensar distinto”. A su criterio, “son prácticas que hay que desterrar de la política y fundamentalmente del Estado”.

En respuesta a los dichos del Poder Ejecutivo de que las partidas “fueron rendidas en tiempo y forma ante el gobierno nacional”, Gangemi sostuvo que “la verdad es que no me importa lo que hayan presentado, me interesa dar claridad a los vecinos de Lago Puelo, ya que nos debemos a la gente que nos votó y hay que demostrar claridad y transparencia. El incendio pasó hace un año y medio y aún no vi ningún acto público donde se hayan entregado módulos”, concluyó.

Repudio

A su turno, la consejera partidaria Lucía Bachman, remarcó que “no se puede matar al que piensa diferente. Repudio el miedo que nos generaron y repudio que hayan estado presentes funcionarios municipales haciendo de hinchada a estos violentos”.

Por otra parte, desde la conducción provincial del PJ repudiaron “enérgicamente los hechos de violencia sucedidos en el Consejo de Localidad de Lago Puelo, solidarizándose con los compañeros agredidos. Por el bien de la localidad de Lago Puelo, como peronistas exigimos transparencia en la gestión, apostando a construir una sociedad cada día mejor”, concluyen en un comunicado.

En coincidencia se expresaron las agrupaciones locales “Frente de mujeres peronistas”, “La patria es el otro”, “Militantes nacionales y populares”, “27 de octubre” y los consejeros de localidad, quienes sostuvieron que “estamos convencidos de que nuestro pueblo merece un gobierno que sea transparente, que fortalezca las instituciones y que le resuelva los problemas a la gente”.

Oposición

Desde la oposición, Rocío Zucarelli (Crecer) recordó que “el viernes 16 de septiembre ingresamos al Concejo Deliberante el pedido para que la presidencia convoque a una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de creación de la comisión investigadora sobre los fondos y obra de los llamados ‘módulos habitacionales’ (dos días después de la Interpelación a Néstor Vidal). Al día de hoy, esa sesión no fue convocada, incurriendo en falta a sus deberes tanto el presidente Alejandro Marqués como la presidente previsional Norma Zurita”.

“Como muchos vecinos de Lago Puelo, estamos cansados de que se tapen entre ‘compañeros’. Denunciamos y se 'rompieron' los vidrios de nuestro local. Hace unos días, fue de público conocimiento el apriete que llevaron a cabo a un concejal para que no vote la comisión investigadora”, subrayó.

Sin embargo, aseveró que “trataremos el proyecto en sesión ordinaria, habremos tardado unos días más, pero no nos van a cansar. Que de una vez por todas, los responsables expliquen dónde están los millones. Mientras que el fiscal avanza desde lo judicial, nosotros iniciamos las acciones administrativas que corresponden, ya los hechos hablan por sí mismos”.

Se trata del concejal Sam Gangemi, de la localidad de Lago Puelo ubicada al noroeste chubutense, quién denuncio públicamente que en un contexto de reunión partidaria del PJ uno de los integrantes del partido concretamente lo amenazó para que no diera quórum en la sesión que se realizará este jueves donde se le realizará un pedido de informes al ejecutivo municipal sobre los gastos de la emergencia por el incendio ocurrido en marzo del 2021.