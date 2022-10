Cushamen: era su padrastro y la abusaba, el acusado fue director médico del hospital del pueblo.

Un médico que ejerció la Dirección del Hospital Rural de Cushamen, está acusado de presunto abuso sexual, cometido contra una menor. Un médico que ejerció la Dirección del Hospital Rural de Cushamen, está acusado de presunto abuso sexual, cometido contra una menor.





Los familiares de la chica, están indignados y desesperados, por lo que decidieron hacer público el hecho. El abuelo de la menor, G.C., contó detalles del caso a Jornada, y aseguró que en el seno de la familia habían decidido mantener esta situación en reserva, hasta el martes pasado, “porque no aguantamos más y acordamos hacerlo público, porque es un hecho muy aberrante”.





Entre lágrimas el hombre dijo “nunca pensé a mis 67 años vivir lo que estoy viviendo”. Agregó que su nieta que tiene 13 años, no la veía desde los 4 años, “porque la madre y familiares la alejaron de nosotros”. Siguió narrando que la madre de la niña se había radicado en Comodoro Rivadavia con el médico en cuestión, con quien conformó pareja y hace poco tiempo se casaron. Reiteró que la había alejado a la nena de la familia, y ni el padre la podía ver. Regresaron y se radicaron en Cushamen, y fue entonces que la menor se acercó a la familia y fue muy bien recibida. , continuó el relato G.C. celebrando que los visitó una tarde, y tomó mates con su papá. Sin cumpleaños Todo parecía que se resolvía en cuanto a disfrutar de su nieta. Pero, en otra ocasión la invitaron a comer, y la chica dijo que no la dejaba su mamá. El 16 de septiembre, para sus 13 años que cumplía, decidieron que le harían un asado para festejar. Estaba todo preparado, pero su hijo, el padre de la niña que trabaja en El Maitén, le dijo que no se haría nada porque la madre se negaba a que le hicieran el cumpleaños.









Pasó un tiempo, hasta que la menor le mandó un mensaje a su padre a través del celular, y le confesó que “hacía un año que era abusada por el médico”. Afirmó que al médico le tenía aprecio porque era buen profesional, y después del hecho, se revirtió el concepto, y lamentó que la directora del hospital de la localidad, ni el personal, hicieron nada. “La directora es incompetente, y ahora sacó licencia para no verse involucrada en este tema. La denuncia Cuando la chica contó lo que le estaba sucediendo, el padre fue a asentar la denuncia a El Maitén, y en principio en la Comisaría le dijeron que le dan un turno, lo que cayó muy mal en la familia, y por el contacto que tiene G.C. con el Jefe de la Policía, comisario mayor César Brandt, lograron que le tomen la denuncia de inmediato en la Comisaría de la Mujer. Luego, desde Fiscalía decidieron que la nena quede con su papá. Pero sin presencia de funcionarios fiscales que habían informado que irían con un equipo interdisciplinario para la asistencia. La denuncia fue formalizada a mediados de septiembre, y la familia mantuvo el tema en reserva, pero no soportaron tal circunstancia, y salieron primero por las redes sociales a contarlo, y también tomaron la determinación de hacerlo por los medios. Agregó G.C. que los médicos que la revisaron a la menor en Esquel, certificaron que “fue abusada sexualmente”.

Fuente Diario Jornada