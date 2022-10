El Bolsón: hubo acuerdo en paritaria con los trabajadores municipales

Así lo confirmó esta mañana el intendente Bruno Pogliano, los incrementos serán escalonados en 3 cuotas y para enero del 2023 los municipales estarán sumando $30000. No habrá nadie que cobre menos de $80000 detallo el intendente. Así lo confirmó esta mañana el intendente Bruno Pogliano, los incrementos serán escalonados en 3 cuotas y para enero del 2023 los municipales estarán sumando $30000. No habrá nadie que cobre menos de $80000 detallo el intendente.





En rueda de prensa el intendente municipal de El Bolsón contador Bruno Pogliano confirmo esta mañana el acuerdo rubricado con ATE y UPCN, "hubo acuerdo paritario, que en realidad es un ajuste de las paritarias que habían quedado abiertas desde junio, a pedido de los gremios UPCN y ATE ya se decidió pasar a una movilidad de cierre cada 6 meses por lo tanto ahora en la reapertura será en enero y se va a trabajar el primer semestre por esa nueva forma es que debimos hacer un ajuste gatillo en este mes de octubre”.





Sobre el aumento en tres tramos quedo de la siguiente manera: Son 30 mil repartidos en 3 meses, noviembre $7500, diciembre $12500 y en enero se completan los $30000.





“Está modalidad de ajuste fue a pedido del sindicato de ATE en particular y aceptado también por UPCN, nosotros queríamos hablar más que de sumas no remunerativas, de alguna modificación al punto, pero el pedido concreto del gremio fue llevarle dinero al bolsillo de los trabajadores”, explico Pogliano.





Superar la inflación





En consonancia el mandatario valoro que se trata de una recomposición importante que va por encima de la inflación que hemos tenido en el año, “ si tomamos el aumento otorgado en febrero, más el de junio y el de ahora octubre estamos superando ampliamente la inflación, lo que es sumamente importante para nosotros porque habla una recomposición que venimos llevando adelante en estos siete años de gestión y que esperamos poder seguir en este camino, siempre superar un poquito la inflación al menos”.





Lo mismo que un director





Finalmente, Pogliano confirmo que para diciembre nadie va a combar menos de $80000, “ Las sumas no remunerativas, no es lo que al municipio más le gusta, porque no es una cuestión que vaya directamente a la jubilación e incida en los recibos de sueldos, pero en definitiva acepto y entiendo la propuesta de ATE que pide un no remunerativo para mejorar la cuestión de bolsillo, <<en diciembre quien menos gane en el municipio va a estar ganando $80000, casi por encima de lo que cobra un director político”, sentenció.