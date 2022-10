Incendio en el barrio Esperanza

Minutos después de las 19 horas se desató un incendio en una vivienda en el barrio Esperanza. A pesar del trabajo de los vecinos y de los bomberos voluntarios las pérdidas fueron de un 80%. Minutos después de las 19 horas se desató un incendio en una vivienda en el barrio Esperanza. A pesar del trabajo de los vecinos y de los bomberos voluntarios las pérdidas fueron de un 80%.

En contacto con noticias del Bolsón el jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios Alejandro Namor, confirmo esta tarde y el incendio de una vivienda de dos plantas ubicadas en el barrio Esperanza. De igual manera el voluntario destacó que las pérdidas fueron del 80% a pesar del trabajo de los voluntarios personal policial y los propios vecinos.

En redes sociales allegados a los damnificados postearon la situación y pidieron ayuda “hace unos minutos se prendió fuego la casa de una compañera de 7° grado de mi hijo el concurre a la escuela 372 del barrio Esperanza”

















Han perdido todo, ABSOLUTAMENTE TODO, ¡necesitamos la colaboración de toda la comarca!

¡¡¡¡¡Ropa, calzado, alimentos, útiles escolares, frazadas, colchones, camas, mesas, sillas, etc etc etc!!!!! Todo lo que una casa puede llegar a tener.

También van a necesitar levantar su casita nuevamente, para eso si alguien tiene materiales de construcción serán bienvenidos

LA COMARCA SIEMPRE SE DESTACO POR SER SOLIDARIA....AYUDEMOS A ESTA FAMILIA!!!!!