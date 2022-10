El Maitén tendrá la carrera de enfermería

La Rectora de la UPSJB Lic. Lidia Blanco dialogo con FM DEL LAGO y se refirió a la posibilidad de ampliar la oferta educativa en Maitén, está en carpeta abrir la carrera de enfermería, en ese sentido la funcionaria manifestó “esta es una deuda pendiente con la comarca, se viene trabajando hace más de 6 años, seguimos insistiendo ante el municipio de Maitén que nunca dejó de reclamar de abrir una carrera y nosotros haciendo las gestiones con las diferentes entidades, ahora llegamos un poco más lejos porque se evaluó y la Facultad de Ciencias Naturales y Salud vuelve a presentar el proyecto para la búsqueda del financiamiento, estaría incorporado en el presupuesto 2023, estamos esperando la resolución para gestionar la carrera”.





“el presupuesto de este proyecto ya lo incorporó, de aprobar el presupuesto de nación estarían los fondos para que esto se habrá en 2023, hay que esperar que se concreten en actos resolutivos, el 11 nos volvemos a reunir y ahí habrá una información más concreta, hay mucha demanda de profesionales de enfermería tanto en lo público como en lo privado, la pandemia género muchas bajas del personal, pero también despertó mucho interés de aquellos que desconocían la actividad” afirmó Blanco en contacto con Viva la Radio, y acotó “tenemos docentes graduados que no están en Comodoro y están en la comarca”.





La rectora también fue consultada sobre la situación de Gogui Ferrari y Fidel González, quienes están apartados de la facultad de Ciencias Jurídicas, “La causa sigue, siguen apartados de los cargos, cobran los sueldos porque según la resolución de cómo esto está en proceso de investigación, no hay resolución todavía, en el caso del Dr. Fidel González está en el ámbito de la facultad, yo no puedo ponerme a hablar de un tema que no estoy manejando en forma directa”, comentó