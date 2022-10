“Nuestra gente está dormida… Siguen creyendo que son argentinos, ¡somos mapuches!”

"desproporcionado" y "doloroso" el operativo llevado a cabo hoy en Mascardi. Respecto a su hijo dijo no saber dónde está y pidió a las autoridades nacionales que "paren con esta locura". La lonko de la lof Huala Hue, María Isabel Huala –madre de Facundo Jones Huala–, llegó cerca de las 19 al Centro Cívico, donde se había llamado a una concentración bajo el lema “Repudio a la represión en Villa Mascardi”. Ademas califico de









Al llegar l ecnetro civico de Bariloche Isabel Huala tomó el micrófono que se utilizaba para una especie de radio abierta y advirtió: “Todavía quedan niños en el territorio, también mujeres”, en relación al sitio donde se realizaba el desalojo, en el que estaba asentada la comunidad Lafken Winkul Mapu.





“No se está dejando pasar a los familiares que quieren llegar al lugar para ver la situación”, siguió, para luego apuntar: “La ruta sigue cortada”.





“La jueza está diciendo que todos los niños fueron sacados del territorio, pero es mentira”, protestó.





Sobre quienes decidieron el procedimiento en la zona en conflicto, consideró: “Es muy preocupante lo que sucede con esta gente que es xenófoba, que tiene la violencia metida en el alma, porque es lo único que sabe hacer, ni siquiera investiga ni busca la verdad”.





“Tuvo que venir una impresentable (aludiendo a Patricia Bullrich) a armar una marcha en Bariloche para que vayan a desalojar, con la violencia que lo hicieron”, sostuvo, a la vez que afirmó: “Este territorio es Wallmapu, estaba habitado por nuestra gente mapuche, de este y del otro lado de la cordillera”.





“En la República Argentina había pueblos originarios que fueron masacrados. El genocidio lo hizo el estado, tanto el argentino como el chileno”, continuó.





“¿Por qué siguen negando nuestra existencia?”, cuestionó.





Asimismo, en relación a la situación que se vivió pasado el mediodía en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), donde habían sido trasladados niños y mujeres, consideró: “Lo que hoy vivimos en ese lugar es lo que vivieron nuestros antepasados… Tras las rejas… Ver a los milicos parados ahí, observar cómo llevaban a las mujeres, a los niños…”.





“Y esta ciudad sigue dormida…”, se quejó, para luego ahondar: “Nuestra gente sigue dormida… Siguen creyendo que son argentinos, ¡somos mapuches!”.





“Muchos tenemos la cara, muchos tienen el apellido, muchos tienen la forma de hablar, pero no se dan cuenta y siguen insistiendo en que son argentinos, que son blancos que bajaron de los barcos”, afirmó.





Luego, retornó a lo que sucedía en Villa Mascardi: “No tenemos idea acerca de qué pasa con los niños. Desde las seis de la mañana que están en el monte sin comer, y ahora se puso frío…”, dijo.

Respecto a qué pudo haber cambiado en el gobierno para tomar esta determinación dijo que cree que tiene que ver con los negociados y entregas de territorios.

Respecto a quienes se desplazaron hacia arriba dijo que no tuvieron novedades y es la preocupación porque "no sabemos qué puede pasar con los niños, con los jóvenes, personas mayores que quedaron en territorio, eso preocupa mucho, porque la intención es romper, destruir las casas..."

Respecto a la presentación que hizo un hombre de un Habeas Corpus pidiendo garantías para Facundo Jones Huala dijo que "no tengo la menor idea quién es esa persona".







Foto Marcelo Martinez Bariloche 2000 Foto Marcelo Martinez Bariloche 2000





"Si saben dónde está me lo podrían decir, no tengo la menor idea dónde está mi hijo, espero que esté bien en el lugar que esté, cruza la calle solo, toma la sopa solo, ya no depende de mí", expresó y señaló que molesta mucho que usen su nombre sin que el pueda contestar o esté presente. "Si está, ojalá que esté bien allá arriba en el cerro si es cierto", dijo e insistió en que no sabe dónde está. "Si Frutos lo sabe que lo lleve a la justicia, sabe más de mi vida que yo", expresó.