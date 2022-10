Temporada de pesca 2022 - 2023

A poco menos de una semana para que comience la temporada de pesca noticias del Bolsón les qué ofrece un panorama de cuanto tendrán que invertir para estar preparados y disfrutar de la pesca deportiva.





Marcela Guasco es una de la propietaria de La Huella, casa de deportes especializada en la pesca, con ella dialogamos sobre los permisos y equipos, “tenemos la misma expectativa tenemos la misma ansiedad por esperar a que llegue el tan deseado primero de noviembre se arranca nuestra temporada de pesca vigente al primero de mayo de 2023”, detallo Marcela.





Los permisos que expiden las Provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Parques Nacionales que coinciden con las categorías y valores indicados en el punto anterior, son válidos para pescar en todos los ambientes correspondientes a sus jurisdicciones.





Sobre los costos para pescadores argentinos o extranjeros residentes en el país informo:





(a) Permiso residente país diario (RP-D): $ 650.

(b) Permiso residente país semanal (RP-S): $ 1.300.

(c) Permiso residente país temporada (RP-T): $ 2.600.

(d) Permiso residente país menores, de 13 a 17 años inclusive, temporada (RPM-T): $ 650.

(e) Permiso para residentes país mayores de 65 años, jubilados, pensionados, menores de hasta 12 años y personas con discapacidad con acreditación oficial de tal (RP-JPM): sin cargo.

Para pescadores extranjeros no residentes en el país los valores son:

(a) Permiso no residente país diario (E-D): $ 3.900.

(b) Permiso no residente país semanal (E-S): $ 10.400.

(c) Permiso no residente país temporada (E-T): $ 20.800. B), Permisos Adicionales de Trolling (debe contarse, además, con un permiso ordinario)

Para todos los pescadores:

a. Permiso para pesca de arrastre o trolling diario (AT-D): $ 1.300.

b. Permiso para pesca de arrastre o trolling semanal (AT-S): $ 2.600.

c. Permiso para pesca de arrastre o trolling temporada (AT-T): $ 5.200.

que se puede pescar y que hay que devolver?

En este punto es válido recordar que las especies exóticas de valor deportivo pescables en las jurisdicciones que integran el reglamento son:

01 – Salmones (del Atlántico, Salmo salar, y del pacífico, Oncorhynchus spp.)

02 – Truchas (marrón, Salmo trutta, de arroyo, Salvelinus fontinalis, de lago, S. namaycush y arco iris, Oncorhynchus mykiss)

03 – Carpa (Cyprinus carpio)

04 – Pejerrey bonaerense (Odontesthes bonariensis)

Especies nativas de valor deportivo pescables en las Provincias que integran este Reglamento: En los ambientes de pesca provinciales también tienen valor deportivo:

05 – Perca (Percichthys trucha)

06 – Pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri)

07 – Róbalo (Eleginops maclovinus)

Son de devolución obligatoria en TODOS los ambientes de la Patagonia las siguientes especies autóctonas:

Peladillas (Aplochiton zebra y A. teniatus),

Bagres (Hatcheria macraei y Diplomystes spp.),

Lampreas ( Geotria spp.)

Puyenes (Galaxias maculatus y G. platei).





Especies nativas en Parques Nacionales:





En los Parques Nacionales son de devolución obligatoria todos los ejemplares de especies nativas (perca, pejerrey, bagre, peladilla, róbalo, etc.).





Salmón del Atlántico: en todos los ambientes es de devolución obligatoria.





Carpa: En todos los ambientes su captura extractiva es sin límite.





Equipos





Seguidamente Marcela nos dio un panorama de cuanto cuesta un equipo básico, “sí estamos hablando de lo que es spinning, que es para pescar desde la costa, por ejemplo, siempre con señuelo artificial estaríamos hablando desde $6000 una caña, desde $3000 un reel, a eso le anexamos una tanza, le agregamos algún señuelo y tendríamos un equipo bien armado por alrededor de $10000”.





¿Que compro?





Finalmente consultada sobre que llevar y a qué lugares ir a pescar Marcela nos contó que siempre la primer pregunta qué hacen más que nada turistas es ¿a dónde van a ir a pescar?, “ si van a ir a pescar al río se utiliza un tamaño y peso de señuelos particular, si van a ir al lago se usa otro tipo de señuelos y un poco más pesado. Si van a realizar la modalidad de trolling Qué es la modalidad de arrastre que está permitido en ciertos lagos de la zona, eso también es importante saber qué lleva un permiso adicional, está en $5200 adicionales, pero también lleva un equipo especial”.





Está entrando el chinook





Pero parece ser que lo único que le hace competencia a la inflación es el tamaño de los peces porque recuerden que cada pescador pescó el pez más grande de todos, en esto le preguntamos a Marcela sobre Cuáles son los recuerdos de los peces que se han atrapado en la zona y rápidamente contestó que en el sector del desemboque del Lago Puelo se están observando algunos ejemplares de chinook, qué no es nada más ni nada menos que el famoso salmón del Pacífico, que puede llegar a pesar hasta unos 18 kg cada ejemplar.