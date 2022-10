Temporal de viento: varias viviendas del lote 26 también fueron afectadas

Por las fuertes ráfagas de viento que se registraron durante la tarde del viernes, varios módulos de emergencia habitacional construidos en la zona de la parcela 26 sufrieron daños considerables. La alerta continua hasta esta tarde con ráfagas que podrían superar los 90km/h.

En contacto con noticias del Bolsón, Julio uno de los vecinos afectados, destacó que el viento y la precaria construcción realizada hicieron que se vuelen varios techos.





Duro menos de un mes





El relato de Gustabo Tomas otros vecinos afectados dejó al desnudo la precariedad de las construcciones de emergencia, “Soy vecino de la parcela 26 y después de renegar durante 2 años para que el municipio terminé el módulo de emergencia, me duró tan solo un mes, el primer viento me arranco el techo, las chapas que están me ayudaron los vecinos a ponerlas para que no se me fuera toda la casa” relató el vecino indignado.













Más adelante el vecino reflexiona qué es imposible que un módulo que tiene menos de un mes de haber sido instalado se haya desarticulado de esa manera, "no alcancé a colocar la garrafa de gas a dónde iba porque se pierde gas por todos lados, no hay un gasista matriculado que certifique que está bien hecha la conexión, conecte el agua y pierde por todos lados, está bien que en la vivienda no entra agua, pero la conexión pierde agua por todos lados”, especifico Tomas.

Más adelante el vecino, quebrado por la situación, confirma que tuvo que volver a buscar cobijo en la primera vivienda que construyeron comunitariamente y dónde estuvo viviendo 2 años porque este módulo habitacional de emergencia qué le construyeron es realmente inseguro y le pregunta a los funcionarios políticos, "la plata estaba señor, la plata estaba y miren lo que hicieron yo necesito una respuesta, ¿qué hago yo ahora? una mano no me funciona, no puedo clavar ni un clavo. Necesito que me den una ayuda, pero buena no lo que hicieron", enfatizó el vecino rompiendo en llanto por la impotencia de la situación que está viviendo.