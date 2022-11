El Bolsón: salió a trabajar y le desvalijaron la casa

El hecho ocurrió en pleno centro de El Bolsón ayer en horas de la tarde cuando una kinesióloga salió atender a una paciente, al regresar se encontró con que destruyeron una puerta lateral a las patadas y luego de entrar a la vivienda se llevaron todo lo que tenía y literalmente la dejaron con lo puesto. También confirmó que mientras le tomaban los datos en su vivienda, avisaban de otro robo a una cauda de su casa.





Se trata de Yamil Sale, una joven kinesióloga que ayer por la tarde fue a cubrir un turno con una paciente y cuando regresó a su casa se encontró con que habían destrozado una puerta lateral y una vez adentro no solo se llevaron todo lo que podían, sino que revolvieron lo que quedaba en pie, “ayer cuando llegué a mi casa a eso de las 6 de la tarde, en principio no note nada extraño, así que abrí la puerta y entré. Estaba un poco el sillón desordenado, pero como tengo una gata pensé que bueno que había sido ella, hasta que vi la puerta del patio de atrás abierta, el marco roto y me di cuenta que habían forzado la puerta”.





Asimismo, la joven de tallo la cantidad de elementos sé que le robaron del interior de su vivienda, “se llevaron un televisor 32 pulgadas marca Sansei, computadora notebook Samsung, mochila The North face bordo, campera azul O'Neill, campera celeste Columbia, trekkings turquesa Salomón y unos Caterpillar grises, reloj, cadenitas regalo de 15 años. La computadora fue arreglada dos veces y no se consigue la batería, la uso para el trabajo y tiene material de trabajo y datos de mis pacientes”, explicó Yamil.





Se les cayó el control





Además de pedir a los vecinos que aporten datos sobre estos productos, contó que al escapar los ladrones perdieron el control remoto de la TV.





Filmados





En otro párrafo Yamil comentó que varios vecinos tienen cámaras de seguridad donde se puede observar cómo primero los delincuentes tantearon la puerta y luego ingresaron por un lateral. De cualquier manera, están recabando más material fílmico para poder aportar a la brigada de investigaciones de la policía que ya está trabajando en el caso, Incluso en una de las filmaciones se vería el rostro de los delincuentes detalladamente, “tu amigo de remera blanca se ve también. Según las imágenes de las cámaras del frente te conocemos, mañana terminar con los trámites y ratificar la denuncia correspondiente y mirar las imágenes de tres lugares más y por supuesto hacerlas públicas”, sentenció en redes sociales la mamá de la joven víctima del robo.