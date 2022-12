Bariloche: se reformularon cargos por el homicidio de Leo Ramón Alvarez

Por la mañana de hoy se llevó adelante la audiencia de reformulación de cargos por el hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2022, a la madrugada en la calle España a metros de un conocido pub, donde perdió la vida Leo Ramón Alvarez. Se impuso una medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de investigación.





El imputado fue detenido el día lunes luego de que se avanzara en la investigación preliminar que llevó adelante la fiscalía y se reunieron nuevos elementos de interés para la causa. La víctima falleció el día martes por la madrugada.





El equipo de fiscales al momento de exponer las circunstancias en que perdió la vida relataron que ambos mantuvieron una discusión y que la víctima se retiró del lugar caminando solo por calle España, dando la espalda al imputado. Este se retiró en dirección contraria, por lo que Alvarez asumió que la discusión estaba finalizada.





El acusado volvió sobre sus pasos y corrió más de 50 metros en dirección al lugar donde se encontraba su víctima con la clara finalidad de agredir físicamente, tomándolo por sorpresa -no tuvo tiempo de tomar recaudo alguno- fue agredido sin posibilidad alguna de defenderse. Le dió un fuerte puñetazo en el rostro en la parte izquierda, cayendo al suelo y golpeándose la zona parietal de su cabeza en el suelo. provocando con su accionar la muerte del joven a raíz de múltiples heridas.





El fiscal del caso enumeró la evidencia que sustenta el legajo entre las que se cuentan los llamados al 911 de las personas que lo encontraron en la vía pública, certificados médicos, acta de realización de autopsia, imágenes de circuitos de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, informe del Cuerpo de Investigación Judicial y las diversas tareas desplegadas en el marco de la investigación entre otros.





La abogada constituída en querellante adhirió en todos los términos a lo expresado por el Ministerio Público Fiscal.





El acusado, asistido por la defensa pública penal, no brindó declaración en esta instancia. El letrado no manifestó ninguna objeción al plazo de investigación, ni a la formulación de cargos ni a la calificación. En cambio se expresó acerca del lugar del alojamiento en el marco de la medida cautelar solicitando sea en un alojamiento federal y agregó que los requisitos no se encuentran presentes en este caso para aplicar la medida.





Los cargos por el hecho relatado que constituyen el delito de homicidio simple, fueron admitidos por el Juez de Garantías interviniente y otorgó un plazo a las partes hasta el 14 de marzo del 2023 para llevar adelante la investigación preliminar. En cuanto a la prisión preventiva, medida cautelar requerida por la fiscalía, atento al riesgo procesal de entorpecimiento a la investigación y peligro de fuga, el magistrado impuso el mismo plazo requerido para llevar adelante la investigación. Dispuso que por el término de quince días el imputado sea alojado en una dependencia federal local, hasta tanto se resuelva de manera definitiva el espacio donde el imputado dará cumplimiento a la medida.