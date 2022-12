Castro a Fernàndez: “Si no paras te vamos aplicar el rifle sanitario”

Esta fue la frase del Ministro de Seguridad Miguel Castro que hace meses pidió una reunión con el Director de Cholila Onlive Dario Fernàndez para intentar llegar a un acuerdo para que este medio no escriba más del Gobierno Provincial. Esta fue la frase del Ministro de Seguridad Miguel Castro que hace meses pidió una reunión con el Director de Cholila Onlive Dario Fernàndez para intentar llegar a un acuerdo para que este medio no escriba más del Gobierno Provincial.





Según Miguel Castro si lograba hacer este acuerdo era el punta pie para su carrera a la Vice Gobernación o a una diputación provincial entre los primeros ocho lugares que negociaría con Mariano Arcioni. La reunión se llevó a cabo en la casa de un amigo de Miguel Castro que supo ser funcionario provincial y que ahora opera políticamente para el Ministro.





Ante la negativa del periodista Dario Fernàndez el Ministro que no esperaba un no soltó una frase muy extorsiva con una carga de amenaza muy agresiva “Si no paras te vamos aplicar el rifle sanitario”. El rifle sanitario se le aplica a las gaviotas que picotean el lomo de las ballenas hasta matarlas y para que dejen de hacerlo se aplica disparos a las gaviotas para matarlas y que no maten las ballenas que alimentan a los parásitos políticos como Castro.





La reunión se desarrolló a mediados de Mayo de este año y en junio ya aplicaron el rifle Sanitario del que hablaba Castro al armar una denuncia el Comisario de Cholila Marcos Troncoso y la encargada de la Comisaria de la Mujer Elisabeth Soler para que la Fiscal Débora Barrionuevo que responde al otro brazo de la persecución a Cholila Onlive que es el Procurador General Jorge Miquelarena armara un Legajo Fiscal encuadrando un presentación que no era ni denuncia, en una denuncia con la cual la Fiscal le pediría al Juez Jorge Criado amigo de Miguel Castro un allanamiento a la casa del periodista.





En dicho allanamiento no le encontraron nada al periodista pero si a un jornalero que se encontraba trabajando, carneadores de chanchos, uno de los cuales poseía un rifle antiguo del año 1892 el cual aun habiéndose hecho cargo esta persona que era de él, el Comisario Troncoso no dejo constancia en el acta y lo puso como tenencia de arma del periodista.





El trabajador rural realizo una exposición policial donde manifestó que el arma es de él. De esta manera arma causas el poder político y judicial contra el periodista utilizando a terceros, manipulando o tergiversando denuncias en contra del periodista.

Ante el reclamo del Director de Cholila Onlive a Miguel Castro por lo sucedido y su amenaza anterior y siendo el Juez Criado amigo personal de Castro, el Ministro respondió: “Te dije que te íbamos aplicar el rifle sanitario, si no acordar Jorge te va a bajar el pulgar” en alusión a su amigo el Juez Jorge Criado.





De esta parte Dario Fernàndez le fue claro al Ministro, no cedemos a extorsiones, ni a aprietes, ni a persecuciones, hagan lo que quieran van a perder todas las causas como viene pasando con todas las causas que me arman.





El miércoles será la audiencia de apertura de investigación y el periodista Dario Fernàndez va a sacar a la luz la verdad desenmascarando los dos brazos de esta persecución política judicial, por un lado el Procurador General Jorge Miquelarena con la Fiscal Débora Barrionuevo y por otro lago Miguel Castro Ministro de Seguridad y su amigo el Juez Jorge Criado.





Si revisamos la historia vemos varias amenazas del poder político judicial al periodista Dario Fernàndez que en todas las causas armadas, o no le han podido hacer aperturas de investigación por no contar con elementos probatorios y Fernàndez con pruebas a favor, o sale sobreseído, o directamente son calumnias e injurias públicas por parte de los medios enemigos entre ellos el grupo jornada, el grupo Azul Media, el Grupo de Egurza canal 12 y otros medios de menor tenor que utilizan la persecución judicial para inventar notas periodísticas que terminan en la nada.





El estado provincial en la Gestión del Gobernador Mariano Arcioni lleva más de 100 millones de pesos gastados con recursos del presupuesto del poder judicial excediéndose en la económica procesal para perseguir al Director de Cholila Onlive. Han armado causas en los juzgados de Puerto Madryn, de Rawson, de Trelew, de Comodoro Rivadavia, de Esquel, de El Hoyo y Lago Puelo con la finalidad de destruir a una persona con todo el poder del estado a través de sus brazos armados de la política y el poder judicial encabezado por Jorge Miquelarena.





Cholila Onlive transmitirá en vivo a través de la fan page de facebook de Cholila Onlive la audiencia de apertura de investigación el miércoles 14 a las 10 hs para que todo Chubut vea como la política y el poder judicial le viene armando causas al periodista de investigación Dario Fernàndez para eliminarlo para que la sociedad ya no sea informada con la “Verdad Sin Vueltas” y de esta manera continuar con la corrupción política y judicial sin que ningún Chubutense sepa que hacen los delincuentes que se roban está provincia.





Darío Fernàndez expreso: “vamos a convertir esta audiencia de apertura de investigación en un juicio por jurados público para que todos los Chubutenses sean los que juzguen mi causa y vean como Castro con su amigo Jorge Criado con esta supuesta connivencia con Jorge Miquelarena, la Fiscal Barrionuevo buscarían como objetivo final atentar contra la libertad de prensa y expresión dañando públicamente a este medio para destruirlo cosa que no van a poder hacer ni ahora ni nunca”