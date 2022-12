Desde Jacobacci al mundo para repartir cultura

"Así fue como empezó originalmente, no quería dejar pasar la oportunidad de cumplir este sueño, ese objetivo que tenía de crear una biblioteca que esté abierta para todas aquellas personas que por ahí no pueden acceder a un libro, Qué tengan la posibilidad de ir, abrir la puerta y llevarse uno y también dejar ahí un pedacito de nosotros como son los libros que vamos leyendo y los tenemos por ahí llenándose de tierra en la biblioteca, en la casa, por ahí. Está bueno compartir esto y que se genere ese intercambio”, valoró la joven docente.

Libros viajeros





Seguidamente se preguntó qué pasa con los libros de los viajeros, “ me ha pasado, viajando que he visto mochileros, mochileras y me llama siempre la atención esto de que hoy en el mundo digital la gente sigue eligiendo los libros para viajar y he visto chicos muy jóvenes con la mochila y en la mochila tienen dos o tres libros, ¿qué pasa con esos libros durante el viaje?, la gente que anda viajando no compra libros, lo que se hace es generalmente un intercambio con la gente que se cruzan en el camino y entonces esto como que me pareció también un aporte para esas personas que puedan dejar esos libros que salieron en el viaje. Porque seguramente es lo que pasa y que puedan elegir otra bibliografía para continuar con su viaje”.





Finalmente, consultada sobre la historia de la cabina de teléfono, Nadia primero dejó en claro que uno tiene que perseguir los sueños y si está realmente seguro de ese sueño lo va a lograr. Esa cabina estaba en desuso en Telefónica de ingeniero Jacobacci y luego de consultar y de llamar, una persona le dijo que si la quería que vaya la busqué y la utilice, finalmente fue lo que hizo, la rescató de un cementerio de cabinas telefónicas, la acondicionado y hoy se convierte en un portal que une a los viajeros con la literatura.