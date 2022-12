El Bolsón: la calle Rivadavia vuelve a ser de doble mano

Así lo confirmó esta mañana el secretario de obras y servicios públicos, Enrique Ibarra, quién detalló que a través de las últimas situaciones que se han dado en el tránsito urbano y teniendo en cuenta el crecimiento en temporada turística. Hubo múltiples reuniones con el subsecretario de tránsito y transporte como así también con concejales para poder revertir la transitabilidad de esta calle y que sea utilizada como una vía alternativa en doble sentido.

Esta mañana el secretario de obras y servicios públicos de El Bolsón confirmó que la calle Rivadavia vuelve a ser avenida, "empezamos a notar que había complicaciones en tránsito y escuchamos a distintos vecinos que venían a opinar y que venían solicitando una solución al tránsito de todos los vecinos de Los Hornos, barrio Usina, Primavera y Loma del Medio que generan un muy alto flujo vehicular y que no tenía salida y que caen siempre en calle Sarmiento con todas las complicaciones que requería”, reconoció el funcionario.

Más adelante Ibarra explicó que se realizaron varias reuniones, con el presidente del concejo, el intendente, el subsecretario de tránsito y transporte para empezar a trabajar sobre la modificación del sentido de circulación, “tal es así se envió al concejo deliberante el proyecto para habilitar la doble circulación con la prohibición de estacionamiento sobre un cordón, esto entendemos que le va a dar mayor dinámica y alternativas de tránsito para no confluir en avenida Sarmiento. Es donde transitan los camiones chilenos, el transporte público y toda la gente que ingresa y egresa a la localidad desde el sector Norte”.













“Entendemos que Esto va a ser una solución que va a contribuir a que el tráfico sea más dinámico sobre todo en temporada de verano donde le flujo automovilístico se multiplica”, expreso el secretario de obras y servicios públicos.





En pocos días





Consultado sobre cuando se prevé que quede nuevamente habilitada la doble circulación Ibarra sostuvo que ya tienen la aprobación del concejo y entienden que a partir de la semana próxima seria habilitada, “ya estamos trabajando sobre las medidas de señalética, cartelería y pintura sobre cordones para marcar la prohibición del estacionamiento, va a ser habilitado solamente estacionar sobre un sentido, porque también está bomberos voluntarios que necesita tener amplitud de circulación y no tener ningún tipo de obstáculo ante la salida hacia algún siniestro”.





Reparación de arterias





En la ocasión el funcionario también se refirió la reparación de arterias como la intersección de 25 de mayo y Belgrano, “esta reparación tiene que ver con este plan integral de reparación de calzada que anunció el intendente hace un mes atrás que busca llevar una solución definitiva a todos los baches que se encontraban sobre avenida San Martín en principio y prioritariamente haciendo hincapié sobre el sentido Sur Norte de la calzada más dañada que teníamos y que siempre lo llevamos adelante con reparaciones paliativa o lo tapamos con adoquines por ejemplo”.





Además, Ibarra reconoció que este tipo de reparaciones no tenían mucha durabilidad por eso se tomó la decisión de poder llevar adelante la reparación con hormigón, “esto nos va a permitir resolver de manera definitiva con una placa de hormigón esta intersección de 25 de mayo y Belgrano, donde hoy estamos haciendo tramos de 20 metros por 4, habilitando siempre una media calzada para no interrumpir el tránsito”.





Asfalto sin base y viejo





Con todo el secretario adelanto que esta solución es para ese espacio, pero vaticinó que se seguirán generando baches, “ese lugar va queda resuelto y probablemente no se vuelva a romper por los próximos 25 años, lo cual no significa que el asfalto se siga deteriorando en otros tramos, porque obviamente no tiene base, porque ya cumplió su vida útil", sentenció el funcionario.