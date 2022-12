El DPA realizo trabajos en la meseta para garantizar el agua a productores.

El titular del departamento provincial de aguas delegación El Bolsón Matías Torman se refirió a las obras que se realizaron en la zona a de la meseta cercanas a la localidad de Ñorquincó, Rio Chico, Fita Miche, Arroyo Las Minas, buscando garantizar el agua para los productores rurales. De igual manera el funcionario también hablo del acuerdo firmado con el municipio de El Bolsón para el mantenimiento de las costas del Río Quemquemtreu.

“Nosotros todos los años, a principio temporada nos abocamos a lo que es la zona de la meseta, llámese Ñorquincó y Rio Chico, empezamos siempre por Rio Chico él trabajó en la zona y vamos bajando hacia El Bolsón", explico Matías Torman jefe de la delegación El Bolsón del departamento provincial de aguas. Los trabajos consisten en asistir a pobladores, y se realiza en conjunto con el área de producción, en Rio Chico se realizó con la cooperativa y en Ñorquincó con el municipio a cargo de Félix Moussa.









Arroyo Las Minas

Más adelante Torman se refirió a los trabajos a realizar en el sector de arroyo Las Minas, " nosotros el año pasado ahí en el arroyo Las Minas, estuvimos trabajando sobre la bocatoma de un de un canal antiguo para que pudieran regar los pobladores unas parcelas y lo que si tomé conocimiento que hay un problema en una angostura y con el camino que se está viendo a ver cómo se puede resolver”.









Fita Miche

Sobre la situación infinitamente el funcionario confirmo que se revisaron distintos de pozos a distintos productores para garantizarles el acceso al agua al menos Durante un mes y medio o dos que puede perdurar la estación más seca del año .













Convenio con El Bolsón





Finalmente, Matías Torman explico que se firmó un convenio con el municipio de El Bolsón para el mantenimiento de las costas del Río Quemquemtreu, esto no solo prevé la construcción del skatepark, que ya está en obra, sino también algún otro tipo de mejoramiento como la limpieza del cauce del río que reconoció desde hace 10 años no se realiza en virtud de que no había una crecida importante en el caudal hídrico.

De igual manera afirmó que a principios del año entrante y antes de que comience la época de lluvias, se realizará una limpieza exhaustiva del curso del río Quemquemtreu para poder retirar todos los bancos de piedra que se han formado y darle vía libre al agua para evitar cualquier contingencia en el invierno.