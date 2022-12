Incendio en el PN Los Alerces: se presume que fue intencional

El pasado lunes a las 19:00 se registró un foco ígneo en la zona de Bahía Rosales del Parque Nacional Los Alerces que encendió las alarmas de los brigadistas y cuyas llamas se mantienen hasta este martes por la mañana.





Sobre el hecho, habló el subsecretario de Protección Civil de la provincia, José Mazzei, con FM EL CHUBUT quien manifestó que "14 brigadistas se desplazaron para hacer tareas de despeje y así hacer efectivo el ataque con un medio aéreo. Se va a trabajar con un helicóptero con un helibalde y un avión anfibio".





"El área no se agrandó mucho. Ayer estaba con una superficie de 70 metros por 50, lo que no alcanza a ser una hectárea", agregó Mazzei e informó que "es una zona de muy difícil acceso, no hubo tormenta eléctrica y no es accesible para comer asado como para que el incendio haya iniciado por accidente. Podría llegar a ser intencional".





Cabe destacar que para hoy se esperan que las condiciones climáticas compliquen las tareas para poder apagar el fuego, pero gracias al primer ataque que se realizó los resultados son positivos.





"En el lago se solicitó que no haya embarcaciones para que el avión anfibio pueda cargar y evitar accidentes. No hay riesgo de que el fuego llegue a las viviendas". concluyó el subsecretario de Defensa Civil. El Chubut





El lugar donde se registra el siniestro ígneo es de difícil acceso y no se registraron tormentas eléctricas que podrían haber iniciado las llamas. Catorce brigadistas trabajan en el lugar junto a medios aéreos.