Ñorquinco: chocó y luego se enfrentó con la policía

El hecho ocurrió el día domingo con los festejos luego de que Argentina saliera campeón del mundo, en la pequeña localidad de la línea Sur rionegrina un vecino colisionó con su vehículo, cuando se hizo presente el personal policial tuvo un altercado con los efectivos policiales, fue hasta su domicilio y regresó con un arma de fuego con la que apuntó a los efectivos.









La pequeña localidad de la línea se vio conmocionada el pasado domingo cuando en medio de los dos festejos mundiales un conocido vecino de la localidad colisionó su vehículo contra el bulevar de la avenida central, al llegar los uniformados el hombre que estaba en evidente estado de ebriedad,(según los testigos), mantuvo una acalorada discusión con los uniformados hasta que logró escapar del lugar en dirección a su casa.





Sin embargo allí no quedó la situación, según destacaron los múltiples testigos de lo ocurrido el violento vecino regresó armado y procedió a increpar, arma en mano, a los efectivos policiales que estaban haciendo la custodia del rodado que había quedado en el lugar.













Sin embargo luego de varios minutos de tensión en la cual el vecino apuntaba a los policías e incluso uno de los efectivos debió hacerlo propio, el vecino bajó el arma y escapó a su domicilio donde luego de ensillar su caballo se dirigió hacia el campo.





Allanamiento





En horas de la mañana del día miércoles se realizó un allanamiento por parte de la Fiscalía descentralizada de la localidad de El Bolsón en el domicilio de este vecino ubicado en un barrio de la localidad de Ñorquinco, aunque no se conocen datos sobre si el allanamiento fue positivo o no, se supo también de manera extraoficial que no hay ningún pedido de detención sobre el hombre.