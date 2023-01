Incendios forestales: prevención y nuevo helicóptero, los temas que ocupan a los brigadistas.

Se aproxima un fin de semana con altas temperaturas que van a rondar los 31 a 33 grados con viento sobre la tarde, esto acrecienta el riesgo de incendios forestales; Por tal motivo dialogamos con el jefe de operaciones del servicio provincial de lucha contra incendios forestales (Splif), Marcos barría.

Además, por disposición del gobierno nacional, desde el martes se encuentra apostado en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche un helicóptero “Chinook” con capacidad para trasladar hasta 35 combatientes de incendios forestales y su equipamiento a los lugares donde puedan ocurrir siniestros de magnitud este verano en el corredor andino que comprende las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut.

Al respecto, adelantaron que “es la primera vez en la historia que operará en el país un helicóptero de este porte, con la mayor capacidad de lanzamiento de agua en el mundo” (10 mil litros). Denominado Boeing CH47-D, ya prestó servicios en operativos de lucha contra incendios forestales en países de Sudamérica, como Bolivia y Chile.





Su incorporación se concretó a partir de un convenio entre el Ministerio de Ambiente de Nación y la Corporación Comercial Canadiense, como marco para la cooperación y contrataciones de gobierno a gobierno. Asimismo, la nave cuenta con la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para prestar este servicio en la Patagonia. Por supuesto, llegó con pilotos, mecánicos y personal especializado en el combate del fuego.





Con todo, Barria reafirmó que “los medios aéreos son un complemento del enorme trabajo que realizan en el territorio nuestros brigadistas”.









Lago Puelo





Por su lado, desde el I.C.E. del Parque Nacional Lago Puelo, donde funciona un helipuerto con guardias diarias para atender las prestaciones de la brigada helitransportada, Ariel López indicó que “tenemos que consultar la operatividad de una nave de estas características” (para el caso que se lo requiera en Comarca Andina), aunque el lugar es amplio y en algún momento hemos aterrizado hasta cuatro helicópteros de forma simultánea. Estaría apto para que el Chinook pueda operar desde aquí, pero ojalá no tengamos que usarlo”, estimó.

Asimismo, desde el Splif concretaron trabajos de acondicionamiento dentro del ANPRALE para el caso de que tenga que trasladarse a la zona de alta montaña para trasladar personal o evacuar excursionistas ante un incendio de proporciones.

Brigada

En correspondencia, después de décadas de gestiones y reclamos, en febrero del 2022 se puso en funcionamiento una brigada helitransportada que opera desde el Parque Nacional Lago Puelo, cuya dotación la conforman combatientes de las provincias del Chubut, Río Negro y Parques Nacionales.

Según explicó el intendente Sergio Rusak, su uso “es fundamental en estos tiempos, donde los rayos generados por tormentas eléctricas (un fenómeno nuevo en el área andina patagónica), ya han provocado varios focos ígneos y que hasta la década del ’60, no se conocían al sur del Parque Nacional Nahuel Huapi. Generalmente, se trata de bosques a gran altura, donde una patrulla puede demorar varias horas en llegar o muchas veces la propia geografía escarpada lo impide. Con esta herramienta, es clave llegar en el transcurso de las primeras horas para contener las llamas antes de que tomen grandes masas forestales”.

“Ante cualquier alerta –agregó-, sin importar la jurisdicción, el helicóptero levanta vuelo desde el Parque, llega al lugar, baja al personal, se engancha el balde y empieza a operar en forma inmediata. En simultáneo, se despacha un avión hidrante apostado en el aeródromo de El Bolsón, dando tiempo a las brigadas terrestres para llegar y generar alguna acción sobre el fuego”.

Incluso, su desempeño fue valorado recientemente por la jefa del Servicio de Defensa contra Incendios Forestales de España, Ángela Iglesias, quien destacó que “aquí nos llamó la atención el hecho de mezclar personal de distintos organismos en una base durante un periodo determinado, con la premisa de apagar los incendios forestales. Es un reto que podemos aprender”.

A su criterio, “un mega avión hidrante no sería el medio necesario para apagar los grandes fuegos en la cordillera. No es la solución maravillosa, es mucho mejor tener pequeños medios aéreos adaptados a cada territorio y, por supuesto, personal en tierra. Sin ellos, los incendios no se apagan”.

Versátil

En detalle, el Boeing CH-47 “Chinook” es un helicóptero versátil de transporte de carga pesada, bimotor con rotores en tándem de origen estadounidense. Fue diseñado y producido a principios de la década de 1960 por Boeing Vertol. Con una velocidad máxima de 315 km/h, es más rápido que otras aeronaves contemporáneas utilitarias y de ataque. De igual modo, es una de las pocas máquinas de esa época (junto al C-130 Hércules y el UH-1 Iroquois) que todavía continúan en producción y en servicio en primera línea, con 1179 ejemplares fabricados. Sus principales usos incluyen transporte de tropas, despliegue de artillería y reabastecimiento en el campo de batalla, con fines bélicos. También dispone de una amplia rampa de carga en la parte trasera del fuselaje y de tres ganchos para cargas externas.