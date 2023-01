Profundo pesar por el fallecimiento de Raul Ibarra

El reconocido vecino de la localidad lacustre de Lago Puelo, Raul Ibarra falleció este jueves en horas de la mañana a sus 73 años en la ciudad de Trelew, donde se encontraba con su pareja.





Raul supo ser intendente de Lago Puelo, en dos ocasiones, en la década del 70 y luego desde el 2015 y hasta el 2019. Cabe remarcar que en su última gestión se habilitó la carta orgánica de la localidad.





Asimismo, fue juez de Paz y Presidente de tres mandatos de la Asociación Bomberos Voluntarios de Lago Puelo y presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios.





Conocida la trágica noticia, muchos vecinos y entidades redactaron un mensaje de despedida para Raul.





“Desde el Partido Vecinal Crecer comunicamos con profunda tristeza el fallecimiento del ex Intendente de nuestra localidad, Raúl Aníbal Ibarra, referente de nuestro espacio político quien en vida fuera ex Juez de Paz, ex presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios y un gran vecino de Lago Puelo.”





“Deseamos a familiares resignación y fuerzas para atravesar esta pérdida con la fe de que ha partido una persona con convicciones y valores muy altos, un padre y abuelo ejemplar, un buen vecino y por sobre todas las cosas una buena persona.”





Mediante un comunicado emitido por familiares, señalaron

Comunicamos a todos los vecinos y vecinas que quieran despedir a nuestro vecino, Raúl Anibal Ibarra, que el servicio velatorio, se realizará el día viernes 20 de enero, desde las 08:00 a 13:00 horas, en el cuartel de Bomberos de la localidad de Lago Puelo.





Como Raúl siempre quiso, solicitamos a quienes tengan la intención de hacer llegar una ofrenda floral, que el dinero del costo la misma sea donado al cuartel local en efectivo o por transferencia al ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LAGO PUELO





CBU: 0830015701002051680023





CUIT: 30-67035924-3.





Desde nuestro medio hacemos llegar nuestras más sentido pesar, acompañamos a sus familiares y amigos ante tan irreparable pérdida.