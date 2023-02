El Bolsón: camiones descompuestos y feriado largo complicaron la recolección de residuos

Terminado el fin de semana largo, al recorrer los distintos barrios de la localidad cordillerana se pueden observar los cestos de residuos colapsados y en muchos casos las bolsas destruidas por los animales, por tal motivo noticias del Bolsón diálogo con el titular del corralón municipal Marcos Inalef, quién no solo explico la situación que se está viviendo sino también que confirmó que el servicio estará complicado por lo menos durante una semana más.





Ante la requisitoria de los lectores interactivos noticias del Bolsón llegó hasta el corralón municipal para dialogar con su titular Marcos Inalef quién explico, “Ahora que estamos teniendo problema falta de camiones porque venimos complicado yo tengo hace dos semanas largas con solamente dos camiones los cuales estoy recargando algunos recorrido para poder llegar tarde Sí pero llegar a los barrios qué que tienen hoy justamente ayer que fue feriado cuenta solamente con dos cuadrillas que por suerte vinieron y se pudo hacer los recordatorios recorrido que le correspondía pero así y tengo atrasado los otros recorridos”, señaló.









Luego de dar un detallado cronograma de los barrios que se ven atrasados el funcionario municipal confirmó que mañana comienzan a regularizarse alguno de los sectores.





Horas extras





Pero no solo el problema tiene que ver con la falta de camiones que están rotos, sino también que hay una queja por parte de los trabajadores del área quienes sostienen que las horas extras se le pagan por debajo al correspondiente y ante esta situación los empleados al solicitarles que trabajen el día feriado optan por no hacerlo ya que no les conviene lo que se les está pagando.





Una semana más





Finalmente al ser consultado el titular del área sobre cuando se normaliza haría el servicio de recolección de residuos estimo que de no mediar ningún inconveniente luego de la fiesta del lúpulo recién estaríamos viendo alguna mejora habida cuenta de que ya se estaría contando con los camiones que están descompuestos y también de a poco se va a ir restableciendo el trabajo normal.





Recomendación





Co todo al ser consultado sobre qué recomendación le da a los vecinos para estos días de complejidad Inalef explicó que lo más conveniente es que no saquen la basura en vía pública sino hasta el día que va a pasar el recolector y también hizo hincapié en que mañana miércoles va a comenzar a pasar por los barrios que le correspondía, con algunos atrasos pero finalmente va a pasar, por lo que pidió que hasta el día de mañana no saquen los residuos a la calle para evitar que los animales rompan las bolsas.