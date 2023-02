El Bolsón: tránsito, recomienda utilizar remises o llegar caminando al predio de la fiesta

Con la prueba fehaciente que dejó el pasado fin de semana, extra largo, donde el tránsito realmente fue un caos a pesar del trabajo de los inspectores. Se prevé que la próxima edición de la fiesta Nacional del lúpulo convoque a más de 60000 personas a diario por lo que desde el área de tránsito confirmaron que se están haciendo los operativos pertinentes, pero también recomiendan llegar caminando al predio o tomar un remís.





Vehículos mal estacionados, motos estacionadas sobre la peatonal, incluso vehículos que transitan por la vereda en el acceso norte para esquivar la cola de un semáforo es lo que nos dejó el fin de semana largo en lo que al tránsito respecta.





Al ser consultado el coordinador Alejandro Péretti aseguró que se está trabajando para regularizar una serie de situaciones que pareciera ser que los conductores deciden obviar, “Es verdad que tuvimos mucho tránsito durante todo el fin de semana, pero también quiero destacar que los chicos trabajaron incluso hasta el día domingo por la noche, solo se tomaron el feriado del lunes”, explicó el funcionario quién además confirmó que se van a colocar los carteles en las dársenas de estacionamiento destinados para los motovehículos, “hay que decir que falta un poco de empatía por parte de los conductores, hemos observado que se estacionan aún sobre los lugares para personas con movilidad reducida o incluso para los micros. Es verdad que falta cartelería que la vamos a estar colocando en estos días, pero eso no te habilita a estacionarte por ejemplo arriba de una vereda, como se observó y se multó”, señaló Peretti





Suben a la vereda para esquivar el semáforo





La situación que se da sobre la avenida Sarmiento y la intersección de Echevarría en el acceso norte a la localidad realmente llama mucho la atención, porque en reiteradas oportunidades se observan como los vehículos para esquivar la cola del semáforo distante a 3 cuadras transitan por arriba de la vereda sin importar en lo más mínimo se hay gente caminando o sí pueden generar algún tipo de accidente, “es verdad, esto lo hemos observado pero la gente realmente en ocasiones están muy irascible, muy nerviosa y es muy complejo poder colocar un inspector de tránsito en cada esquina para poder controlar a aquellas personas que no tienen la más mínima paciencia y sabiendo que cometen una infracción de tránsito aún así lo hacen “, sostuvo al ser consultado el coordinador de tránsito local.





Está todo listo para la fiesta





Finalmente Peretti confirmó que está todo listo y preparado para poder realizar los controles pertinentes durante el fin de semana venidero en el cual se va a desarrollar la 47 fiesta Nacional del lúpulo, en tal sentido sostuvo que están todos los inspectores preparados y todos los cordones analizados para poder tener una vía de acceso y evacuación lo más rápida posible, “también hay que tener en cuenta que va haber miles de autos transitando en el microcentro de El Bolsón, por eso tenemos todo preparado. Pero la recomendación para los vecinos y los propios turistas es que en la medida de lo posible se acerquen al predio caminando o lo hagan quizás en un remís o en algún otro medio de transporte para poder evitar el nerviosismo normal que genera transitar con un vehículo en estas condiciones, siempre teniendo la precaución de que no te toquen, no te lo rayen o quizás no sufras algún otro daño”, enfatizó el coordinador del área de tránsito.