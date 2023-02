La comunidad educativa de la escuela 103 está preocupada por el transporte escolar

La comunidad educativa de la escuela 103 ubicada en el Paraje Mallín Ahogado reclama por la presencia de un preceptor en el transporte escolar, esta mañana hicieron entrega de una nota a la delegada del Ministerio de Educación Patricia Campos pidiéndole la pronta instrumentación de la figura del preceptor dentro del transporte escolar.





Esta mañana un grupo de padres se hizo presente en la delegación del Ministerio de Educación en la localidad de El Bolsón a fin de reclamar la instrumentación de la figura del preceptor dentro del transporte escolar, “estamos muy preocupados porque nuestros niños y niñas están viajando sin alguien que los cuide dentro del micro y hay que tener en cuenta que siempre puede haber alguna situación de que algún niño se descomponga o quizás se peleen entre ellos, por eso es fundamental que tengan una persona mayor que esté a cargo”, sostuvo Viviana Flores vocera del grupo de padres.





Seguidamente la mamá explicó que la semana pasada hubo un hecho que los dejó muy intranquilos cuando una criatura de tan solo 6 años descendió sola del micro porque no había nadie para recibirla en parada, “imagínense los nervios qué pasó esa familia, todo porque no ha un mayor a cargo delos niños, no sabemos si es problema del municipio o del Ministerio de Educación, pero no hay una persona mayor que esté pendiente de lo que hacen los niños. Esto no se lo podemos cargar a los choferes que ya demasiados problemas tienen ya con el tránsito”, insistió la mujer.





Consulta sobre si han tenido alguna respuesta a los pedidos Flores explicó que ya el año pasado en el mes de diciembre, mantuvo una reunión con la coordinadora Patricia Campos pero hasta el momento no hay ninguna respuesta al reclamo, “está todo pendiente de una reunión que tienen que tener entre el municipio y el Ministerio pero nos dicen que hoy, que mañana, que pasado y aún los chicos están yendo a clases sin preceptor como corresponde y marca la ley”, aseguro.