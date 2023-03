Asspur suma una nueva jornada de lucha por mejoras salariales y laborales

Así lo graficaron esta mañana los referentes del gremio de los trabajadores hospitalarios en El Bolsón Daniel Cahuinpan y Claudia Méndez, quienes hicieron hincapié en la situación precaria que vive el trabajador hospitalario en toda la provincia de Río Negro.





Primeramente el enfermero Daniel Cahuimpan detallo las actividades que se han estado realizando durante el último tiempo, “hace un tiempito que no aparecemos en los medios pero eso no quiere decir que no hayamos estado organizándonos, luchando por lo que ya todo el mundo sabe y sufre aquí dentro del hospital”, explico y agrego que no solo se trata del tema salarial que es algo imperativo que se solucione, “se han realizado reuniones a nivel gremial y hoy nos sumamos como el gremio Asspur a la movida nacional que está organizando Fesprosa, nuestro gremio de respaldo y que no es otra cosa que venir a seguir reafirmando todo lo que son nuestros reclamos a nivel salarial”.













Somos como el ibuprofeno, “cada 8 horas tenemos que estar”.

Consultado sobre los aumentos que se han otorgado, el trabajador grafico que se diluyen con la inflación, “como todo el mundo sabe aquellas sumas irrisorias que nos han ido dando de un supuesto aumento, sabemos que mes a mes se los come la inflación, es algo por todo el mundo conocido y que cada vez se agrava más, no alcanza el sueldo, el trabajo bajo es bajo presión en los hospitales porque hay que hacer horas extras para poder llegar a fin de mes y eso redunda en cansancio, en más enfermedades, en más certificados de todo el personal y se trabaja realmente en una situación bastante complicada”.





A su tiempo Claudia Méndez reflejo que Siempre lo garantizamos justamente nunca dejamos de atender ni en los momentos más difíciles pero lamentablemente estamos cayendo en esta situación y cada vez más con más compañeros con problemas de salud con los certificados médicos Con la falta de personal con muchas renuncias que han habido pues se está haciendo se está produciendo un vaciamiento a nivel hospitalario y ni hablar que así mucho más no vamos a poder soportar”, enfatizo la trabajadora de la salud.





Los consultorios de Ipross no funcionan

En concordancia los trabajadores unidos con el sector docente realizaron una manifestación por las calles céntricas de El Bolsón reclamando también por la situación que vive la educación pública y sobre todo la obra social Ipross de la cual sostienen que los consultorios que se habilitaron hace poco no brindan la atención necesaria, incluso tampoco los profesionales que se comprometieron en su inauguración están trabajando y conseguir un turno con cualquier especialidad insume una espera de 3 meses, ni hablar con la situación de la odontología que está colapsada.