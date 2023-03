Comarca Andina: otra masiva movilización reclamando la vuelta del transporte escolar

Cientos de padres y estudiantes de la Comarca Andina volvieron a movilizarse este jueves y cortaron la ruta nacional 40, a la altura del puente Salamín, en El Hoyo, en reclamo del transporte escolar que carecen la mayoría de las escuelas de la región.





La jornada incluyó también un paro estudiantil con la exigencia de “la devolución de todos los recorridos que se hacían antes de la pandemia” y “la garantía de continuidad del servicio más allá de las vacaciones invernales”.





Por su lado, la CTAA Comarca Andina decretó otro paro “atentos a la falta de respuestas del transporte estudiantil que permite y asegura la llegada de cada alumno a su establecimiento educativo”. En coincidencia, la manifestación también incluyó a militantes de ATE y trabajadores del hospital de El Hoyo, quienes realizaron una retención de servicios en rechazo al decreto provincial que acuerda “un aumento salarial arbitrario y discriminatorio”, además de sumar otros temas “que hacen al deterioro de los servicios de salud”.





Puntualmente, las comunidades escolares autoconvocadas denunciaron “el recorte que el gobierno de Mariano Arcioni ha hecho sobre los recorridos del transporte escolar en la Comarca Andina”, al tiempo que confirmaron “otras acciones en el marco de esta lucha”.





Susana Aillapán, una de las madres movilizadas, graficó que “hasta la pandemia, mi hija tuvo una trafic que la llevaba hasta la escuela 223, pero después sacaron todo. Ahora se tiene que levantar a la 6 para llegar a la 7.30, ya que vivimos en el barrio El Sauzal. Un remise me cobra dos mil pesos por día y no estoy en condiciones de afrontar ese gasto. Encima, cuando dije que no pensaba mandarla a clase hasta que haya transporte, me dijeron que iban a mandar a la policía”.





Educación virtual





A su lado, el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Nelson Ávalos (también padre de una nena de seis años que vive en El Pedregoso y debe llegar diariamente a la escuela 81 de El Hoyo), recordó que “esta lucha viene desde el año pasado y ahora han recortado más recorridos. La pandemia sirvió de excusa para seguir achicando, pareciera que pretenden hacer una educación virtual”.





Sumó que “la mayoría de las escuelas tiene problemas de transporte, acá estamos las comunidades autoconvocadas de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y Cholila. El gobierno hace los recortes con una mirada exclusivamente económica, sin tomar en cuenta la trayectoria escolar o la pedagogía. El transporte es una pata fundamental del sistema educativo, así como los comedores, los docentes o los edificios. Hay cientos de chicos que no están yendo a clases, están abandonando o cambiando de escuela. En la comarca hay una oferta educativa muy rica, pero si el joven que vive en El Hoyo o en Epuyén no tiene transporte para llegar, por ejemplo, a la escuela artística 788 de Lago Puelo, o a la Agrotécnica 717 de Cerro Radal, de nada sirve”.





Remarcó que “todo ese fardo se carga sobre las familias, que están pagando remises o la nafta diaria para llegar con sus hijos a cada establecimiento educativo. Encima, las contrataciones se están haciendo desde el 13 de marzo al 15 de junio, y no están garantizadas después de las vacaciones de invierno”.





En concreto, “queremos la urgente devolución de todos los recorridos escolares que había hasta antes de la pandemia”, insistió. “Presentamos notas el lunes ante la delegación Las Golondrinas del Ministerio de Educación, pero hasta el momento no hay respuestas. Hay empresas que firmaron un contrato, pero anticiparon que no van a empezar hasta que les paguen las deudas del año anterior. En el medio, cientos de chicos siguen desamparados”, concluyó.