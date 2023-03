El Bolsón: se realizó una capacitación sobre violencia laboral

Se realizó esta mañana en el hospital de área de El Bolsón una jornada impulsada por el Ministerio de trabajo de la provincia de Río Negro sobre violencia laboral la jornada estuvo dirigida principalmente al personal hospitalario pero la delegada del Ministerio de trabajo en la localidad Gabriela Scorzello adelantó que se trabajarán con todas las instituciones provinciales.





Esta mañana noticiasdelbolson diálogo con la delegada del Ministerio de trabajo Gabriela Scorzello quien se refirió a la jornada que se llevó adelante sobre violencia laboral, “en esta primera jornada que realizamos en el hospital tratamos de sensibilizar a los trabajadores en situaciones de violencia de género que se dan en el en dentro de cada institución”, explicó la funcionaria.





Seguidamente detalló que en particular en el Ministerio de trabajo tienen un protocolo de actuación, “la idea es acercarnos a cada institución para brindar herramientas para abordar las distintas situaciones que se dan en área laboral, no solo hay reglas de oficio, en este caso de salud, sino también hay reglas de convivencia que cuando se quiebran muchas veces nos encontramos ante situaciones que no se pueden resolver”.













Violencia laboral o un jefe exigente





Más adelante Scorzello enfatizó que hay situaciones que no se encuadran en violencia laboral, “Surgen en las charlas esta cuestiones sobre la violencia que sufren los trabajadores por parte de los pacientes, por eso vamos a tratar de desenmarañar un poco cada situación y también distinguir lo que no es violencia de género laboral que a veces se confunde que tiene que ver en ocasiones con conflictos laborales que puede ser un jefe difícil, un roce, una tensión laboral o situaciones organizacionales que se dan en todos lados. Pero lo bueno es que lo charlen entre todos los trabajadores y que tengan un espacio para hacerlo”, sentenció la delegada del ministerio de trabajo.