En el Día Mundial del Agua, se busca tomar conciencia sobre este recurso

Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, jornada que busca alentar a las personas a tomar medidas en sus propias vidas para cambiar la forma en que usan, consumen y gestionan este vital recurso.





El agua dulce es un recurso natural renovable y variable, pero limitado. Es escaso e indispensable para la supervivencia de todos los ecosistemas y fundamental para producir alimentos para el mundo.





Actualmente el 70 % del agua dulce que se extrae en el mundo se destina a agricultura. El cuidado del agua en la producción y el cuidado del agua doméstico, están estrechamente relacionados ya que ambos requieren prácticas sostenibles y trabajar para evitar el desperdicio de agua. Preservar su calidad es vital para garantizar un futuro sostenible para nuestro planeta, y, sobre todo, nuestra alimentación.





"Hay que avanzar en políticas públicas acordes a combatir, no sólo el cambio climático, sino mitigar lo que significa el estrés hídrico y las sequías, hay que ser mucho más expeditivos en los sistemas de manejo de riego eficiente y continuar con la concientización", aseguró el Ministro Carlos Banacloy.





Y agregó "En cuanto al uso domiciliario existe un abuso del recurso sobre todo en aquellos lugares donde no hay medidores, y no se toma conciencia en seguir hablando del agua como un recurso que ya no está disponible en abundancia. Todos somos responsables del uso racional de un recurso, finito y escaso".





Este año el Ministerio de Producción y Agroindustria se suma a la campaña global "Sé el cambio", impulsada por la ONU, a través de sus redes sociales y continuará trabajando junto a otros organismos en el Programa Juntos por el Agua, política pública del Gobierno de Arabela Carreras que busca generar conciencia colectiva, sobre la importancia y los beneficios que generan el uso racional y eficiente del agua, propiciando un modelo productivo sostenible y sustentable





Este proyecto cuyo lema es “Regar bien es el mejor fertilizante”, nace de forma colectiva entre el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro y diferentes organismos e instituciones vinculadas a la producción y formación de recursos humanos.