La Provincia impulsa una campaña para combatir la varroa

A través de una campaña de difusión junto al Consejo Apícola Provincial, desde la cartera productiva se busca resaltar la importancia de atravesar exitosamente este tiempo de escasez para contar con abejas sanas, libres de patógenos, bien nutridas y en colmenas con suficientes reservas de alimento.





Como preparativo de las colmenas para el receso invernal, desde el Ministerio de Producción y Agroindustria se recuerda la importancia del monitoreo de barrea en esta época del año.





La varroosis es la patología de las abejas que más daños provoca a la apicultura nacional y mundial, siendo la causa más frecuente de mortalidad en las colonias.





Para evitarla es necesario actuar en los momentos críticos para reducir las pérdidas y uno de esos momentos se presenta cuando se preparan las colmenas para el ingreso al proceso productivo.





En este sentido, desde la Subsecretaría de Agricultura, se recomienda que para el control de la enfermedad se deben aplicar siempre productos aprobados por SENASA en cámara de cría, y repetir el muestreo una vez finalizado el tratamiento. Es importante que se realice en la cámara de cría debido que es allí donde se encuentran las abejas nodrizas y, mayormente, los ácaros.





También es importante no utilizar productos ilegales o artesanales ya que los mismos no poseen un riguroso control en su elaboración, y en muchos casos usan dos o más acaricidas (cócteles de principios activos) y en dosis no reguladas, aumentando las probabilidades de aparición de resistencia.





Otra recomendación es realizar un monitoreo luego del tratamiento y, en caso de que aparezcan remanente de ácaros, se deberá aplicar otro acaricida aprobado por SENASA para bajar esas cargas y sanear los últimos ciclos de la cría que ingresarán a la invernada.





Este control a fin de temporada debe permitir que las colmenas se encuentren con cargas lo más cercano a “0%” de la enfermedad antes de los 2 últimos ciclos de cría, ya que estas son las abejas que invernan y necesitamos que nazcan sanas y con buenas reservas proteicas.





Estas recomendaciones fueron consensuadas en el Consejo Apícola Provincial que trabaja en conjunto con instituciones como el IDEVI, SENASA, INTA y PROAPI.