Mallín Ahogado: preocupa la mortandad de peces que se alimentan del canal secundario 2

Esta tarde un vecino de la zona de Mallín Ahogado que tiene un estanque con truchas y alimentado únicamente por el canal secundario número 2 se percató que la totalidad de sus peces estaban muertas esto lo hizo poner en alerta amarilla sobre la calidad del agua que está entrando a la zona.





En contacto con noticias del Bolsón el vecino Diego Maggio explicó que él vive en la zona de la pampa de Mallín, “tengo un estanque con truchas alimentado con agua del canal secundario 2 que está en cerro Saturnino, hoy llegué a casa por la tarde y encontré todas mis truchas muertas, no hay manera alguien haya entrado a casa a tirar algo al estanque”, enfatizo Maggio quien pido el DPA que realice pruebas en el agua para ver que mato a sus peces.





Preocupación





Con todo el vecino asevera que evidentemente lo que mato a las truchas vino por el caño que viene desde el canal, “este canal abastece de agua a muchas familias de la zona de la pampa, incluyendo la salita de barrio, la escuela 118, el destacamento de policía y bomberos”, detallo.





Finalmente, el preocupado vecino insistió en dar aviso por este medio para alertar a los vecinos de esta zona para que no utilicen el agua de ese canal, hasta no tener certezas de que fue lo que mato a sus truchas. “Ya avisé a Jano Namor de bomberos, Leandro Romairone de protección civil, vinieron los bomberos y se llevaron muestras de agua del estanque y de la manguera que viene del canal como así también se llevaron 2 ejemplares muertos de las truchas, mañana viene el DPA a mi casa a tomar otras muestras, pero mientras tanto estoy preocupado por os vecinos que consumen esta agua, por eso les recomiendo que no lo hagan, hasta saber que paso”, enfatizo Diego Maggio.