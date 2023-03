Ñorquincó: Moussa confirmó que han construido de más de 20 viviendas en la zona rural

En diálogo con noticiasdelbolson el intendente de la localidad de Ñorquincó Félix Moussa confirmó que a lo largo de los últimos meses se han realizado la construcción de 20 viviendas en zona rural haciendo hincapié que es el sector donde más necesidades tiene la población y que también deben atender. Además, se refirió a las elecciones expresando que le gustaría que el próximo intendente sea una mujer.





Noticias del Bolsón llegó a la localidad de Ñorquincó y dialogó con su intendente Félix Moussa quien se refirió a la construcción de viviendas sobre todo en la zona rural, “estamos trabajando mucho en este sentido, porque vivimos en una zona donde el ejido municipal, la jurisdicción es muy grande y el campo tiene infinidad de problemas de habitacionales” detallo el mandatario sobre la problemática habitacional.





Seguidamente agrego que desde la municipalidad se trabaja con un programa en que se prioriza ayudar, en lo posible, a personas mayores que viven ya sea los parajes o la zona urbana Igualmente, “hacemos bastante hincapié en las personas del campo porque son las que más sufren, en realidad y a las que más hay que asistir”.





Más de 20





Sobre la cantidad de viviendas construida aseguro que son más de 20, “en el campo llevamos entregados, desde mi gestión más de 24 viviendas, que en algunos casos son cabañas de madera, en otros casos son construcciones tradicionales que pasa a solucionar un problema a las familias del lugar”, aseguro.





No va por la relección





En otro párrafo Félix Moussa intendente de Ñorquincó anuncio que no se presentara en las elecciones a intendente, “Ya lo tengo pensado, no participar más en la política por lo menos en el ámbito local, así que no pienso presentarme”, aseguro el mandatario.





Internas en la UCR





Sobre la figura de quien los sucedería en el cargo resalto, “en el partido siempre surge algún candidato y bueno hemos estado viviendo unas internas donde se votó por una candidata”.

Además, Moussa confirmo que llamaran a elecciones con la nación, “nosotros vamos a convocar las elecciones en conjunto con la nación, para octubre próximo”.





Me gustaría que fuese una mujer





Ya sobre la figura de quien se postula por la UCR a intendente Moussa no oculto su deseo, “se van abriendo puertas, digamos que se está avizorando alguna posibilidad de candidatos, así que ojalá y sea una mujer porque la verdad que eso también a Ñorquincó le daría otra impronta, porque nunca ha habido una mujer de intendente y la verdad que estamos en otros tiempos en que la mujer es muy participativa y estaría buenísimo que así sea, mientras tenga la capacidad para que Ñorquincó pueda tener un futuro confiable”, sentenció.





Extra oficialmente se supo que la actual secretaria de gobierno Eliana Llanquileo se perfila como principal candidata a pugnar por el cargo de intendente de Ñorquincó con un alto nivel de aceptación en la comunidad.