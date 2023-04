Bruno Pogliano: “El Bolsón tiene que recuperar su rol productivo para abastecer a otras ciudades patagónicas”

La producción agrícola y ganadera “es una de las principales actividades de nuestros valles, en conjunto con el turismo. Somos los principales productores de lúpulo en Sudamérica, superando en esta temporada las 200 hectáreas cultivadas, recuperándose de la crisis de los años ’90. Ahora, con el auge de las cervecerías artesanales, apareció un nuevo mercado para recobrar su rol protagónico”, señaló el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano.





Sumó “la importancia regional de la fruta fina y las verduras orgánicas de nuestras chacras del Camino de los Nogales, valoradas por los principales chefs del país. La premisa es poder potenciar la producción en la zona rural de Mallín Ahogado a través del sistema de los canales de agua que se están impermeabilizando. El gran desafío que tenemos por delante es recuperar cada sector para que vuelvan a ser abastecedores de ciudades patagónicas como San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia y otros mercados demandantes, como lo fue en el pasado reciente”, precisó.





“El Bolsón tiene que volver a ocupar un lugar protagonista en la producción, aún cuando la principal actividad económica es el turismo, ya que contamos con características ambientales y sanitarias espectaculares, únicas en el país”, recalcó.





Agregó “la posibilidad de trabajar también el agroturismo, con un producto muy buscado actualmente en el mundo que es el ´punto cero’: poder ofrecer un restaurante o un hotel, por ejemplo, donde además cuenten con las vacas para ordeñar la leche, corderos para obtener la carne o una quinta propia para las verduras. Todo ello otorga un valor diferencial y una posición inigualable ante los visitantes. En la comarca contamos con todo ese potencial para ser explotado”, subrayó.





Prioridades





El jefe comunal, quien el 16 de abril buscará su segunda reelección con el sello de Juntos Somos Río Negro, más otras tres colectoras justicialista, radical y el Partido Provincial Rionegrino, se refirió además a las recorridas que está haciendo diariamente por los distintos barrios de la ciudad. En referencia a las demandas de los vecinos, marcó prioridades como “la cuestión laboral y la ayuda necesaria del Estado para poder regularizar la situación de la tierra y llevar servicios básicos para mejorar su calidad de vida”.





Con todo, reconoció que “pensé encontrar más reclamos por trabajo. Obviamente que estamos saliendo de una temporada turística de verano que fue buena y generó muchos puestos de empleo, aunque seguramente entrando al invierno se verá incrementado”.





Acerca de su gestión, recordó que “hemos concretado muchísimas redes de gas natural y es motivo de agradecimiento en cada visita, principalmente en los barrios Luján, Esperanza y Primavera. Lo mismo con las redes de agua potable, aunque hay una gran deuda pendiente que es el plan director de cloacas para 100.000 habitantes, cuyo llamado a licitación está previsto para los próximos meses”.





Agregó “el plan director energético, que prevé un doble anillado de interconectado. Asimismo, estamos preparando un nuevo código urbanístico (con el concurso de una consultora contratada por el C.F.I.), que nos permitirá planificar dentro de la zona urbana las reglas para un crecimiento ordenado”.





Insistió con que “los vecinos han entendido la importancia de lo que significa entregar un título de propiedad. A los largo de estos siete años de gestión ya se han entregado más de mil títulos, a través de un plan que iniciamos en 2015, donde también se ha regularizado la situación dominial de más de dos mil lotes”.





A ello se suma “el convenio con el Procrear para la construcción de 250 viviendas en las tierras transferidas por Gendarmería Nacional. Sin duda que no alcanza porque tenemos un registro de 1500 familias que demandan un techo, aunque la regularización de Loma del Medio y el acceso a nuevos lotes que puedan surgir de otras urbanizaciones, nos permitirá ir dando respuesta en el corto plazo”.





Desarrollo demográfico





Con unos 60 mil pobladores en su ejido, El Bolsón es una de las ciudades patagónicas que recibe cada mes a más familias que llegan a radicarse, demandando viviendas y servicios.





Desde la óptica de Bruno Pogliano, “es una localidad que requiere una planificación estratégica a 20 años y no tiene otra posibilidad de crecimiento que no sea hacia el norte” (por razones limítrofes y geográficas).





“Visiblemente, la factibilidad de servicios es el limitante –explicó-, aunque se está trabajando con la adjudicación de 150 lotes del programa Suelo Urbano en Los Repollos, que incluye la provisión de agua potable a través de cisternas y energía eléctrica”.





Weretilneck





Acerca de su relación con el actual senador y líder de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck (quien ahora busca su vuelta como gobernador), el intendente bolsonés destacó que “fue mi mentor y creador, quien me instó a entrar a la politica. Tiene una visión particular de la realidad y es un estadista inigualable, al punto que en esta oportunidad propone a los rionegrinos un gran acuerdo para que en la provincia no existan grietas. Durante su gestión pudimos inaugurar más de 300 obras y vamos por más. Con él, El Bolsón comenzó un sendero de crecimiento y nadie quiere volver al pasado. Lo nuestro son hechos y no palabras”, concluyó.