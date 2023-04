Carta de lectores: Lof Buchile Oyarzo Calfu, Comunidad Mapuche las Waitekas.

Foyel mapu 5 de abril 2023

En trawun la lof Buchile Oyarzo Calfu, parte integrante del pueblo nación mapuche que lucha y resiste en los territorios, denunciamos:





Quiñe: Dados los últimos hechos de violencia contra nuestra lof che por parte de un winka (jose Luis chalela)y 2 yanaconas al pueblo nación mapuche (Gustavo Buchile y Aldo Aravena ),los 3 en estado de ebriedad y armados con armas de fuego, El día lunes 3 de abril 2023, estas personas insultaron y atacaron a tiros a un integrante de nuestra lof de tan solo 16 años. Y a su ñuke, donde claramente dentro de todo lo q dijeron en sus insultos corresponden a dichos vertidos por Mirta Graciela Ñancunao. (Consta en video gravado del echo), a la cual responsabilizamos por los echos de violencia que se vienen suscitando contra nuestra familia.





Epu: Denunciamos que Mirta Graciela Ñancunao a venido sistemáticamente inventando mentiras y hechos que no existen en contra de nuestra familia, tambien asesorando al winka José Luis chalela y a distintos yanaconas en contra de nuestra familia, insitando a la violencia entre familias de la comunidad mapuche las waitekas. Desinformado, calumniando e injuriando sin pruebas a nuestra lof, por ejemplo: Metiéndose en el conflicto interno, por un lado diciendo que sostiene el territorio como territorio recuperado mapuche y por la otra parte diciendo que son tierras fiscales y que nuestra lofche a sido expulsada de la comunidad. Es por este motivo que se crea una confusión entre Luis Chalela (winka, usurpador y cómplice de la estafa que se cometió a nuestros ancianos), entre miembros de la comunidad, familiares nuestros y nuestra lofche. Por esto últimos es que también, estas 3 personas hicieron lo q hicieron el día lunes 3/4/23. Mirta Graciela Ñancunao viola y modifica la forma de manejo de la comunidad a su antojo, sin tener en cuenta a todos los integrantes de la comunidad que vivimos en los territorios. Lo cual lo hace de forma autoritaria y unilateral. Sin informar e involucrar al resto de la comunidad. Organizando reuniones y tomando decisiones con la complicidad del Co.de.ci, integrantes de la mesa coordinadora del parlamento mapuche, donde nunca están claramente todos los integrantes que vivimos en los territorios, sólo los que a ella le conviene.

Vemos, también claramente una desigualdad y una falta de interés en los distintos miembros del co.de.ci e I.Na.I (instituto nacional indigena) ya que en reiterados llamados y pedidos de intervención que le hemos solicitado el acercamiento y acompañamiento no hemos recibido respuestas.

Kula: Dejamos claro que nunca estaremos cerrados al diálogo, Pero ese diálogo debe ser con respeto y dentro de nuestro itrofilmonguen, nuestra cosmovisión y como mapuches, no a lo winka como la señora Mirta Graciela Ñancunao pretende hacerlo.





Melli: También dejamos claro que sostendremos la defensa de los territorios y nuestro itrofilmonguen como mapuches q somos y en conjunto con las lof y comunidades consecuentes con la lucha real y digna que llevamos adelante quienes vivimos y resistimos en los distintos territorios en conflicto con el winka, los gobiernos provinciales y las multinacionales.





Quechu: Por ultimo dejamos bien claro que no negociaremos con mapuches yanaconas entregistas, que no nos reprecenta la señora Mirta Graciela Ñancunao y no esta autorisada a llevar ningun tipo de gestiones o acuerdos de ningún tipo en nombre de la lof Buchile Oyarzo Calfu, Como tambien la hacemos responsable de generar violencia y desigualdad hacia el interior de la comunidad mapuche las waitekas y sus lof.









Resistiremos en los territorios como nuestros mayores.





Amulepe ta in weichean. Marichiweuuuuuu.mariachiweuuuuuuu.

Lof Buchile Oyarso Calfu.